De espaldas

Como estamos con pie y medio en las vacaciones de verano, pensaba dedicar esta columna a mis recuerdos de otros veranos, aquellos de la infancia ... ya lejana en la que olía a hierba recién cortada en el chalet de los Zaporta en Albelda, de mañanas de frontón, piscina y filetes empanados. Un tiempo que sabía a helados de La Veneciana; veranos del crotoreo de la cigüeña en Tricio, acompasado con el tintineo de yunque de Augusto, el herrero. Agostos de San Sebastián y patatas fritas en la playa y excursiones a Pasajes de San Juan para comer sardinas a la brasa, en la inocente inconsciencia de la niñez.

Pero no puedo ceder a la nostalgia de la infancia perdida. Suelo preparar la comida en la cocina y enciendo la televisión, que está a mi espalda. Mientras corto calabacines y pimientos verdes, sazono las carnes blancas del pollo o vigilo con cuidado el borboteo de mis guisos, oigo las noticias, pero no las veo, atento como estoy a las labores de la cocina. Pero el otro día tuve que parar, dejar a un lado la cebolla y el cuchillo y darme la vuelta y ver el horror que describía el periodista. Y allí se veían las incubadoras en un maltrecho hospital en Gaza, donde por las carestías de material sanitario y personal, tenían colocados en batería a cuatro bebés por aparato. Niños raquíticos que ya nos hemos acostumbrado a ver (el gran peligro de inmunizarnos ante el horror de otros que creemos tan lejanos) en países africanos donde la hambruna es el escenario habitual desde hace décadas. Imágenes de multitudes luchando por un poco de comida (mientras mis garbanzos humean tras de mí) y se debaten entre ir a esos repartos de ayuda humanitaria y poder ser acribillados a balazos o ver morir de hambre a los niños y ancianos que esperan en el gueto junto al mar, bajo lonas expuestas a los rigores del calor de verano. Me senté para ver el telediario en toda su crudeza y me acordé de que había leído que ni siquiera les dejan meterse en el mar para aliviar esa asfixia, con amenaza también de disparos desde la orilla. Criticar esta situación no creo que sea antisemitismo. Es de primero de humanidad y puede que, como pasó en aquella no tan lejana (en tiempo y espacio) guerra de los Balcanes, unos y otros nos echemos pronto las manos a la cabeza (y los reproches) por la tragedia y la barbarie que cada día vemos y nos cuentan los que apenas pueden hablar ni contar.

Luego llegaron las noticias de los rescoldos de la xenofobia que aún humean en algunas cabezas (que no cerebros) y el odio exacerbado se lleva por delante a cualquiera; las corrupciones de diestras y siniestras, las frivolidades de algunos y los veraneos de los VIP. Esa narrativa del día a día que pasa sin solución de continuidad del horror absoluto de miles de personas asesinadas, a un rifirrafe de los políticos por un quítame allá un chalet, a una victoria del equipo nacional o un cumpleaños de un chico con habilidades, posibles y muy poco gusto. Me volví a mis guisos de espaldas a la televisión. Pero mirando la realidad de frente, con la conciencia lúcida y una inmensa pena por este mundo.