Estudiar latín y griego en el siglo XXI

Einstein escribió: «A unos pocos escritores de la antigüedad (Platón, Aristóteles, etcétera) les debemos el hecho de que en la Edad Media los hombres pudieran ... liberarse poco a poco de las supersticiones y de la ignorancia que habían ensombrecido la vida durante más de medio milenio».

Y el caso es que no solo él, también Heisenberg, premio Nobel de Física, escribió: «Con mis modestos conocimientos de griego, me encontré con el diálogo platónico llamado 'Timeo', en el que por primera vez y de la fuente original leí algo sobre la filosofía atómica griega. Esta lectura me aclaró mucho más que antes los conceptos básicos de la teoría atómica».

Ahora bien, las ideas son una cosa, los idiomas, otra. Si alguien, al empezar a leer este artículo, considera que con saber filosofía griega le es suficiente... se queda corto. Hay más beneficios en los clásicos. Los estudios de estos idiomas pueden convertirse en un componente de máxima calidad a la hora de utilizar la Inteligencia Artificial o generativa (y no ser utilizado por ella). Me explicaré mediante otra cita, esta vez de Garret A. Fitzgerald, médico y director del Instituto de Medicina Traslacional y Terapéutica de la Universidad de Pensilvania: «Mis esfuerzos en la traducción del griego y el latín se han basado en mi atención al detalle, la estructura, la lógica y el ensamblaje de piezas de conocimiento. Tanto la ciencia como la medicina diagnóstica se basan en un sentido innato del orden de las cosas, una unión de pistas para formular una hipótesis o interpretar resultados, cuidado y rigor en la experimentación o la investigación clínica, y la búsqueda de coherencia interna entre líneas de evidencia separadas». Este proceso del método científico descrito por Fitzgerald es notablemente similar al proceso de traducción del latín y del griego: primero hay que observar las palabras, luego plantear hipótesis sobre lo que significan juntas a partir del contexto o la experiencia pasada (ya que el orden de las palabras importa poco en la mayoría de esos escritos); experimentos repetidos con la traducción finalmente aportan claridad y comprensión.

Bien estudiados, los idiomas clásicos podrían permitir que algunas personas logren muy interesantes puestos de trabajo en empresas de informática y de análisis

Además, el análisis al que se refiere este doctor en Medicina incluye un factor no muy conocido: la precisión que la IA exige para ser útil a los humanos se aprende muy bien con la precisión lingüística del griego antiguo y la abstracción propia del vocabulario latino. Cuando un estudiante de estos idiomas se enfrenta a la clasificación de los sucesos o avatares de la realidad que ilustran etiquetas como «lugar de donde», «lugar a donde», «lugar en donde», «lugar por donde»; o al analizar si un simple «de Fulano» indica «posesión», «relación», «origen», «autoría», «causa», esa persona, enfrascada en esa tarea, hace eso que dice Fitzgerald y que se necesita para tener éxito en la vida: pensar.

Además de estas virtudes analíticas, las Clásicas ofrecen una virtud sintética vital para muchas ciencias humanas: una vez entendido todo, hay que traducir, es decir, hay que dejar por escrito los resultados: la traducción culmina los esfuerzos porque obliga a alcanzar la misma precisión y abstracción que hay en los originales.

Quien esté sirviéndose profesionalmente de la IA ya habrá reconocido que esta solo exige lo que las clásicas ofrecen: claridad de ideas derivada del análisis y la síntesis, eficacia lograda mediante la exacta y eficaz redacción. Bien estudiados, no pensando en que los alumnos simplemente aprendan a pedir un café en latín o griego, los idiomas clásicos podrían permitir que algunas personas logren muy interesantes puestos de trabajo en empresas de informática y de análisis.

Por otra parte, la combinación de obras maestras literarias y el extraordinario conocimiento arqueológico e histórico de lo griego y romano brindan un arsenal de recursos humanos a la altura de los mejores: política, psicología, filosofía, asistentes sociales, magisterio, educación infantil, turismo, publicidad, identificación de fraudes escritos o problemas legales, incluso criminología, se benefician de las clásicas con rotundidad. Por tanto, si alguien quiere que sus peques sean inteligentes, considere que las clásicas pueden ayudarles.

Para el físico Heisenberg, que leyó a Platón en griego, las Clásicas fueron un amigo. Un centro que aspire a la excelencia de sus alumnos, y más en la educación pública, general, gratuita, puede tener dos nuevos viejos amigos: el latín y el griego. Y lean lo que escribió Epicuro sobre los amigos, sobre lo que ofrecen los amigos: «La ayuda de nuestros amigos no nos ayuda tanto como confiar en su ayuda».

Ahí estamos los de Clásicas.