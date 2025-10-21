LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

El vino es Europa

Desde las instituciones europeas hay una gran corriente que quiere proteger al sector porque entiende verdaderamente su valor

Esther Herranz

Eurodiputada y copresidenta del Intergrupo Vino Parlamento Europeo

Martes, 21 de octubre 2025, 23:05

Comenta

Europa tiene una cultura tan amplia y profunda que cada día del calendario podríamos celebrar hitos varios. El 21 de octubre celebramos, de la mano ... del sector, el día de un producto enraizado en el carácter riojano y que ubica a nuestra región en el mundo: el Día Europeo del Vino. En una época llena de retos para el sector, conviene especialmente esta conmemoración con la que podamos pararnos a apreciar algo tan nuestro como es el vino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  2. 2 Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras un incendio de su vivienda
  3. 3 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  4. 4 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  5. 5

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  6. 6 El nuevo Centro Nacional del Envase se licitará por casi 11 millones de euros a finales de octubre
  7. 7 El Senado elige a Andreu como vicepresidenta segunda en sustitución de Fernández Vara
  8. 8

    Lo tradicional no pasa de moda
  9. 9

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez
  10. 10 Todos los anuncios del alcalde: de las 100 viviendas de alquiler protegido al centro comunitario y juvenil de Madre de Dios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El vino es Europa