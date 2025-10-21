El vino es Europa

Europa tiene una cultura tan amplia y profunda que cada día del calendario podríamos celebrar hitos varios. El 21 de octubre celebramos, de la mano ... del sector, el día de un producto enraizado en el carácter riojano y que ubica a nuestra región en el mundo: el Día Europeo del Vino. En una época llena de retos para el sector, conviene especialmente esta conmemoración con la que podamos pararnos a apreciar algo tan nuestro como es el vino.

El vino es un producto que lleva tanto tiempo con nosotros que ya es parte de la identidad del ser humano. Los primeros registros arqueológicos en los que se han encontrado trazas de vino datan de en torno al 6000 a.c., la primera evidencia de vino en Europa es del 4500 a.c. El vino lleva más tiempo siendo europeo que la propia Europa. Ha estado presente a lo largo de nuestra historia en celebraciones, guerras, reinos e imperios. El vino ha estado presente desde los orígenes de nuestra cultura en La Ilíada, La Odisea o El Banquete de Platón hasta obras como Don Quijote de la Mancha o Alicia en el País de las Maravillas, el vino ha acompañado nuestras celebraciones y definido nuestra identidad.

Este lunes hemos celebrado el Harvest Day de la mano de Copa Cogeca en Bruselas y el martes el European Wine Day, por iniciativa del itinerario cultural del Consejo de Europa. Desde las instituciones europeas hay una gran corriente que quiere proteger al sector porque entiende verdaderamente su valor. Por mi parte, ya estoy dando las pinceladas finales al paquete vino, que promete mejorar la situación.

«Hablamos de poner sobre la mesa más herramientas para la campaña 2026. Queremos más fondos y mejor distribuidos»

Como copresidente del Intergrupo Vino del Parlamento Europeo, escucho a menudo las inquietudes del sector por la crisis y los efectos que conlleva. Como ponente del Parlamento Europeo del paquete legislativo del vino, siento que podemos ir más allá, que podemos aportar como políticos nuestro grano de arena y estar más de la mano que nunca de un sector que no lo está pasando bien. Hablamos de poner sobre la mesa más herramientas de cara ya a esta próxima campaña viticultora 2026 para que puedan afrontar con más fuerza la crisis condicionada por la economía, el clima y el mercado. Queremos más fondos y mejor distribuidos con más acompañamiento de los Estados miembros de la UE para herramientas de crisis como la cosecha en verde, la destilación o el reequilibrio de la masa vegetal en caso necesario. Queremos que los fondos no gastados en un año puedan utilizarse al siguiente. Queremos fondos europeos para prevenir y evitar plagas.

Queremos introducir variedades que fueron prohibidas en anteriores reformas para hacer frente con ellas a plagas o condiciones climáticas adversas. Queremos más dinero de Europa para promoción y mejorar la comercialización, para poner en valor los vinos de calidad, ponderar así las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, apostar por la excelencia, recompensar a aquellos viticultores que de verdad ponen su alma en sus viñedos y que todo el mundo lo sepa, porque son los que mantienen viva una historia milenaria. Y son en definitiva un importante motor de desarrollo rural, sostenibilidad y empleo.

Hemos dado un paso más, estamos cerrando los acuerdos entre los grupos políticos para ver reflejadas nuestras ambiciones en la posición que defenderé en nombre del Parlamento Europeo durante las negociaciones con la Comisión Europea y el Consejo. En dos semanas el texto será aprobado por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Desde el Grupo Popular Europeo pediremos que las negociaciones entre Consejo, Parlamento y Comisión puedan iniciarse lo antes posible para poder cerrar el año con un buen acuerdo que se pueda poner a disposición del sector al inicio de 2026. Está siendo una dura lucha, y desde Estrasburgo doy mi más sincero apoyo y mi más profundo agradecimiento a los que luchan todos los días porque Europa mantenga esta parte tan fundamental de su identidad, su cultura y su tradición.

Feliz Día Europeo del Vino, seguiremos luchando por este sector que tanto nos ha dado. En mi caso, no solo como europea y española, sino como riojana. El vino es historia, el vino es cultura, el vino es Europa.