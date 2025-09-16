LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bajo plica

Volver a ser...

Ernesto Tubía Landeras

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:08

Esta vendimia, como las anteriores, y ya llevamos unas cuantas, los agricultores volverán a encontrarse con la amarga realidad de que el precio de la ... uva está por debajo de lo que cuesta producirla. La paradoja resulta obvia: en una tierra que ha hecho de la vid su santo y seña, la viña ha dejado de ser rentable y, lo que es más importante, de ser sinónimo de futuro. Aunque puede que lo más grave es que no parece que la tendencia de estos años sea un bache coyuntural, sino el prolegómeno de un declive del que aún no se atisba el final.

