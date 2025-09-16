Volver a ser...

Esta vendimia, como las anteriores, y ya llevamos unas cuantas, los agricultores volverán a encontrarse con la amarga realidad de que el precio de la ... uva está por debajo de lo que cuesta producirla. La paradoja resulta obvia: en una tierra que ha hecho de la vid su santo y seña, la viña ha dejado de ser rentable y, lo que es más importante, de ser sinónimo de futuro. Aunque puede que lo más grave es que no parece que la tendencia de estos años sea un bache coyuntural, sino el prolegómeno de un declive del que aún no se atisba el final.

La lógica económica es cruel con el pequeño agricultor. Si cada kilo de uva se paga a un precio menor del que cuesta producirlo, no hay romanticismo ni tradición que volteé la matemática realidad. Cada vendimia demuda en un acto de resistencia y poco a poco los viticultores, sometidos a una presión y desánimo constante, acaban cediendo y vendiendo sus viñas a precios irrisorios, pues lo que antes era patrimonio familiar y negocio, más o menos rentable, se ha convertido en un activo que pierde valor día a día.

El impacto, además, no se detiene en el agricultor —ese mismo que han dado personalidad a La Rioja—, sino que abarca a quienes no se atreven a cumplir el sueño de montar su pequeña bodega. Un acto que antaño suponía un ejercicio de pasión, pero que hoy es una temeridad. Cada vez menos jóvenes quieren arriesgarse a continuar con la tradición y quienes lo hacen se enfrentan a un mercado dominado por los grandes grupos.

La respuesta, aunque parezca contradictoria, no puede basarse únicamente en la subvención. Es de necios empecinarse en sostener explotaciones eternamente deficitarias. La urgencia llega desde otro ángulo, el de abordar el problema desde la promoción, el consumo y el valor añadido que supone el viñedo para La Rioja. Esta tierra no puede permitirse que su mayor bandera pierda el atractivo que poseyó no hace demasiados años. El vino precisa recuperar el terreno perdido con campañas de comunicación, innovación en la comercialización y una apuesta decidida hacía nuevos públicos.

Además, el problema de esta decadencia no se limita a la economía. Cada hectárea de viñedo abandonada es un trozo de identidad que desaparece. La sostenibilidad de la viticultura no es solo financiera, también es social, cultural y territorial. Y ahí sí entra la intervención de las instituciones, no para perpetuar pérdidas subvencionadas, sino para garantizar que el tejido productivo y empresarial del vino tenga futuro.

La Rioja tiene que volver a situar al vino en el lugar que merece y eso implica algo más que brindar en fiestas y ferias. Porque si nuestros agricultores se rinden, si las viñas se abandonan y las pequeñas bodegas echan el candado, habremos perdido parte de la identidad que llevamos forjando desde que la roblanvera comenzó a ondear antaño, sobre un viñedo de tempranillo.