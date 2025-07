Comenta Compartir

Dentro de la fauna política española, hay una figura omnipresente que condiciona profundamente el rumbo que, de un tiempo a esta parte, ha tomado nuestro ... sistema democrático. Me refiero, cómo no, a los siseñores; esos miembros de partidos políticos cuya función casi exclusiva, más allá de su vocación, es decir sí a todo lo que dicte la cúpula de su partido. Son los herederos de los añosos palmeros, que he rebautizado con este término para resumir una realidad muy poco edificante: la sumisión y supresión del pensamiento propio, como estrategia de supervivencia.

El fenómeno del siseñorismo –espero que me disculpen el neologismo— es la manifestación más concisa de la disciplina de voto impuesta por las formaciones políticas, sin importar el color o las siglas. Práctica que, más que mostrar un ejercicio de cohesión ideológica, se ha convertido en una fusta que corrige cualquier atisbo de pensamiento crítico o independencia, entre los militantes. Quien disiente, aunque únicamente sea para plantear una serie de mínimos matices, se arriesga al ostracismo, la marginación o la expulsión con deshonra. Esta cultura del acatamiento forzoso no solo afecta al orden interno de los partidos, ya que tiene consecuencias directas sobre la calidad de una democracia cada vez más encorsetada. Por un lado, hueca de debate parlamentario, convertido en un teatro con coreografías predecibles, aplausos automatizados y réplicas de manual. Por otro, inoculando en el ciudadano una desafección hacia la política, al comprender que los representantes políticos representan a sus líderes y no a quienes los votaron. El conjunto resulta desolador, con partidos incapaces de renovarse, metamorfoseando en paraguas impermeables a nuevas ideas, que penalizan el talento joven y el pensamiento libre e independiente. Se premia al obediente, no al brillante; al leal sin ambages, no al propositivo. Se crea así una clase política de uniforme y saludo marcial —vuelvo a incidir que me importa un bledo el color de la bandera—, temerosa y mediocre, más preocupada por medrar en el aparato político que por los intereses comunes que deberían ser vocacionales, como el bienestar del pueblo. España precisa con urgencia reformular el modelo de funcionamiento interno de sus partidos. La política sigue siendo un sistema cerrado —nos mintieron los partidos políticos que llevaban esa remodelación como estandarte—, autorreferencial y alérgico ante el disidente. Hay que abrir el debate interno, flexibilizar la disciplina de voto, cuando lo que está en juego son los intereses del electorado y fomentar la participación no solo activa, sino efectiva. De lo contrario, perpetuaremos una política de cartón piedra, donde los únicos que prosperan son los siseñores y donde el debate político queda relegado a esa lluvia de necedad e insultos baratos. La regeneración debe darse desde dentro de los partidos. Mientras sigamos así, continuará creciendo el descrédito y, lo que es peor, seguiremos alimentando la idea de que el político solo está ahí para, desde su poltrona, entonar con teatral determinación su sí, señor.

