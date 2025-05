Este mes se ha cumplido el primer aniversario de la muerte de Roger Corman a los 98 años, posiblemente, uno de los mayores exponentes de ... amor al séptimo arte, ya sea en su faceta de director o productor. Repasando la lista de grandes del cine siempre se mencionan los mismos nombres, directores y actores que, encumbrados por intelectuales del celuloide que elevan a los cielos a los mismos de siempre, omiten a Corman. Dejan a un lado a quien, operando en el desván de la industria, fue uno de los grandes y seguramente el más ignorado. Ni siquiera el Óscar honorífico del 2009, concedido para tratar de mitigar la vergüenza de la deshonra, sirve para, eso mismo, deslavar la conciencia de quienes, durante décadas, ningunearon a un genio que hizo del cine un modo de vida y creó un estilo que han continuado muchos de quienes sí, ellos sí, han sido considerados maestros del séptimo arte.

De la factoría Corman emergieron realizadores a los que el genio de Detroit dio su primera oportunidad y la libertad para crear que consideraba fundamental para dirigir. Coppola, Scorsese, Cameron, Bogdanovich o Jonathan Demme —cuyo influjo en la celebérrima 'El silencio de los corderos' es evidente– no hubieran alcanzado el estatus que atesoran sin el bastón de Corman guiando sus primeros pasos. Nombres que hoy pasean por las mismas alfombras rojas que en su día no pisaron las suelas de uno de los creadores más formidables que EE UU haya tenido.

Cierto es que su cine no era el preferido por los círculos académicos o la crítica cinematográfica, pero Roger Corman fue un pionero invisibilizado. En una época en la que las grandes producciones llenaban las salas, él ideó un cine de guerrilla capaz de elaborar películas arriesgadas con velocidad y presupuestos que no daban ni para un almuerzo de Burt Lancaster. En una época donde el lujo y los grandes presupuestos eran canon, Corman se mostró como el antídoto contra la rigidez del sistema. Basta ver el magnífico ciclo de cine que dedicó a la no menos formidable obra de Edgar Allan Poe o 'El hombre con rayos X en los ojos', para descubrir filmes que si hubieran sido firmados por Hitchcock o Kubrick —coetáneos de Corman en su plenitud— hubieran sido catalogados como joyas del género.

Con más de 50 películas dirigidas y unas 300 producidas, Roger Corman debe considerarse como lo que fue, uno de los más grandes nombres de la historia del cine. Posiblemente, más allá de esta humilde columna, cada vez que se escriba sobre los grandes nombres del séptimo arte, Roger Corman volverá a ser relegado a esa periferia cinematográfica en la que, sin la relevancia que ostenta, ya se intuye que acabarán otros como David Cronenberg, Pitof o Vicenzo Natali. Y estoy seguro de que si le hubieran preguntado por ello, hubiese respondido que no le importaba en absoluto, que lo suyo era hacer cine.