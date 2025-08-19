Un faro de seis cuerdas

En un pequeño rincón a la orilla del Ebro, en ese atolón musical que es Villa Nellcôte, sucede algo que escapa a los cánones habituales ... de la enseñanza musical. Allí, entre amplificadores y muy buen ambiente, se viene gestando una pequeña revolución musical, un milagro cotidiano que tiene nombre propio: Eduardo Sánchez-Izquierdo Pérez. Abreviado en Edu, el profesor de Armonía musical, aunque resumirlo así resultaría insultante.

Edu no es un profesor al uso. Bohemio, versátil y cercano, es un tipo que no solo enseña acordes y escalas, sino que siembra pasión, identidad y pertenencia. Hay algo íntimamente auténtico en su manera de transmitir la música. Más que un docente, que un profesor, es un guía, un maestro espiritual del rock, una suerte de Miyagi de las seis cuerdas, un faro que nos recuerda que la música, la de verdad, sigue viva. Con él, las lecciones no se limitan al aula. En lugar de encerados, hay riffs. En lugar de exámenes, hay conciertos. Y en lugar de la distancia formal entre un alumno y su mentor, hay una conexión vital entre él y sus pupilos.

En su local de Villa Nellcôte no solo se aprende música, se respira comunidad, se ha formado una pequeña familia, que gracias a Edu han encontrado en las siete notas un idioma común. Allí el pentagrama demuda en refugio, la guitarra en terapia y el ensayo en celebración.

La clave de esta simbiosis es Edu. Su bonhomía natural, su trato cómplice y su cercanía, han tejido una red de confianza donde cada alumno —especialmente los niños— se siente comprendido, valorado y parte de algo mucho mayor. Mientras que otros profesores se empeñan en que sus pupilos aprendan teoría, Edu logra que, casi sin darse cuenta, toquen temas como 'Ace of Spades' o 'For Whom the Bell Tolls' —¿para cuándo 'Switch 625'? —. Puede parecer algo anecdótico, pero no lo es. Porque ese primer acorde reconocido, ese riff que suena casi como el original, es la chispa que prende la pasión musical. Y cuando alguien se enamora de la música, especialmente en su niñez, ya no hay vuelta atrás.

De este ecosistema musical, creado en torno a Edu, han surgido bandas jóvenes como Los Chapas o Snake Head. Pequeños prodigios que ya pisan el codiciado escenario del templo del rock en Logroño, como es el Stereo, con la solvencia de quien cree en el rock como el auténtico esperanto. Son el futuro musical de la región, sí, pero también la constatación de un modelo educativo alternativo y profundamente humano.

En tiempos donde lo urgente suele sepultar a lo importante y las pantallas han suplido al mundo real, figuras como Edu nos recuerdan que hay espacios donde lo esencial sigue latiendo; donde la música sigue siendo puente y refugio. Y cada refugio precisa de un faro, uno de seis cuerdas, uno como Edu, que ha creado en Villa Nellcôte una genuina patria musical.