Hace ya más de veinte años desde que por motivos laborables tuve que abandonar Haro, mi pueblo natal, para venir a Logroño, donde hallé la ... mejor ciudad de España donde vivir. Una urbe que aúna tradición y modernidad, y donde, como dice la canción, nadie se siente extranjero. Y, a pesar de ello, en este tiempo mi jarrerismo no ha hecho sino crecer. Quizá porque en Haro sigue mi familia; quizá porque mis amigos de infancia y mis compañeros de 8ºA continúan allí; quizá porque el niño que un día fui aún espejea en cada una de sus calles. O, posiblemente, porque quien nace jarrero muere jarrero, por mucho tiempo que pase lejos de su hogar. Y por eso, al observar los eventos que han acaecido en Haro en los últimos años y la proyección que esos luctuosos hechos han dado de mi pueblo, me hiere especialmente. Me duele Haro.

El atropello múltiple del centro de salud; el asesinato de un hombre el año pasado en el centro del pueblo, que ha provocado las primeras detenciones estos meses; la muerte de ese ángel eterno llamado Carolina; a los que ahora se suma un nuevo, presuntamente, asesinato de una mujer en la calle Siervas de Jesús. Cada titular negativo es una astilla que se clava en el corazón de los que amamos ese rincón privilegiado de La Rioja. Porque sé que Haro sigue siendo mucho más que sus sombras recientes, pero también sé que las noticias pesan, que la imagen se empaña, y que el daño tarda mucho en repararse. Es triste que la belleza del pueblo, el esfuerzo y la bonhomía de sus gentes, la riqueza de su cultura y su forma única de celebrar la vida, se vean opacados por hechos aislados, pero persistentes, que parecen ensañarse con su nombre. Haro no es esto. No puede definirse por los actos de unos pocos. Pero a veces el eco de los problemas es tan fuerte que amenaza con ahogar la verdadera voz de la ciudad. Haro requiere una actuación que frene el abandono de su casco histórico, la evidente falta de oferta laboral y, sobre todo, estos hechos que, sumados a otros como la proliferación de robos o la ocupación ilegal en viviendas muy céntricas, están convirtiendo una de las localidades más icónicas de toda España, en fuente de noticias horribles que empañan su historia. Y Haro, mi Haro, el Haro de jarreros de a pie y otros ilustres como Luis De la Fuente, Luis García Lecha, Ana Ibáñez o Manuel Bartolomé Cossío, no merece está concatenación delictiva que lo señala inmisericorde de un tiempo a esta parte. ¿Cómo realizar esa actuación? ¿Cómo revertir esta tendencia? ¿Cómo volver a alumbrar el nombre de la ciudad de la luz en La Rioja? No lo sé. Yo solo pongo el foco en una evidencia. Porque no quiero que se nos olvide la ciudad noble y alegre que siempre ha sido. No quiero que el miedo, la desilusión o la rabia nos ganen. Haro es mucho más fuerte que sus heridas. Pero necesita que todos lo recordemos. Y que, entre todos, la curemos.

