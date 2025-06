Nos ha tocado vivir una era donde la música ha alcanzado sus cotas más bajas, el ritmo adhesivo justifica la miseria lírica y, lo más ... importante, donde los altavoces vomitan una cultura musical que seduce a las nuevas generaciones con promesas vacuas de fama, sexo y dinero fácil. Me refiero, cómo no, al reguetón, el trap y todos esos subgéneros, mal denominados como urbanos, que lejos de poder ser considerados como música, constituyen un adoctrinamiento machista, vacío de valores artísticos y peligroso para el desarrollo moral e intelectual de las generaciones que lo abrazan

Basta con leer —porque escuchar sería demasiado castigo— las letras que repiten una y otra vez, sin pudor, una visión de la mujer como objeto de consumo y descarte, para ser conscientes de su peligrosidad. En sus canciones no hay amor, emociones sinceras o respeto. Lo que hay es carne, dominación y la grotesca sensación de que se normaliza la violencia simbólica y verbal; la mujer no vale por lo que es, sino por lo que enseña; no importa su personalidad o el erotismo intelectual, sino el tamaño de su culo. ¿Cómo no va a tener impacto esa música en adolescentes que están formando su identidad?

Y más allá está el insulto al arte, cuando se compara la sensualidad del reguetón con la del jazz o la reivindicación callejera del rock con la del trap. Donde el jazz explora la complejidad armónica, la improvisación sofisticada y la pasión entre instrumentos, el reguetón machaca con un interminable loop de batería infame, tres notas musicales que no pasarían el filtro de un corrector de primaria. El rock, por su parte, ha sido y sigue siendo el vehículo de protesta y reivindicación, sostenido por una rebeldía inteligente que, incluso en su faceta más comercial, ha mantenido una integridad expresiva y moral, que estas nuevas modas ni siquiera comprenden.

El problema, no obstante, no es solo estético, es educativo. Estamos permitiendo que los jóvenes consuman esta basura sonora sin cuestionarla, sin herramientas para filtrarlas, sin ningún pensamiento crítico. Nos llevamos las manos a la cabeza con los números que deja tras de sí la violencia de género, pero luego no hacemos nada cuando nuestros chavales escuchan canciones donde «perrear hasta el suelo» es sinónimo de éxito. Los medios, cómo no, lo celebran y publicitan, y los algoritmos de las plataformas digitales se encargan del resto: fomentar este subproducto como si fuese cultura.

No, esto no es cultura. Es anticultura, antimujer, antieducación, antifuturo. Es el grito pueril de jóvenes que, en lugar de exigir más, se conforman con menos. Y mientras se siga aceptando esta música como expresión artística, estaremos cavando la fosa de generaciones alienadas y manipulables. No se trata de censura, sino de conciencia. No se trata de reprobaciones vacías, sino de la reivindicación de unos mínimos valores musicales.

Se trata de música, y esto no lo es.