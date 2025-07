Abducidos por el aura de la Iguana

Algo se estremeció en la noche calceatense cuando el trepidante ritmo de 'T.V. eye' irrumpió. Eran las 22.40 y aparecía en el Rockland ... Iggy Pop. Un aura mágica se extendió por las más de 11.000 personas reunidas. La de quien ha escrito parte de la historia del rock, de un superviviente a todas las leyes físicas. Fue recibido con un mar de brazos en alto y saltos.

A sus 78 años más que vividos, respondía con el rabioso 'Raw power', aceleraba con los vientos mandando en 'I got a right', pedía que se encendiesen las luces para saludar a la «buena gente» y estremecer a todos con la suave dureza de 'Gimme danger'. Cuatro clásicazos sin parar de los Stooges, la banda que inventó un sonido antes de que otros lo llamaran punk. El público se rendía con absoluta devoción a la Iguana de Detroit. Fue la reivindicación de su banda antes de alborotar al Rockland con temas reconocidos de su carrera en solitario. «No tengo coche, ¡llévame!», gritó para presentar 'The passenger', en el que la 'big band' que le acompaña brilló junto al coro del público, como con 'Lust for life' con el bajo atronando.

Sin disimular la cojera que le dejó una polio infantil, con el pecho arrugado y caído a descubierto, la Iguana ya no se contonea, no se retuerce por el suelo ni se lanza al público. Se amarra al micrófono y se acerca despacio a los laterales a saludar. Pero no puedes apartar la mirada de él. Un aura le rodea, con una fuerza en la garganta y una energía que contagiaron. El público coreaba su nombre, se rendía ante su carisma, simpatía y cercanía. Y la historia se hizo música en Santo Domingo con otro bloque Stooges. El riff abrasivo de 'I wanna be your dog' sacudió con todos cantando. Y enlazó la poderosa 'Search and destroy' y la bailable '1970' entonando ese «I feel alright». Los metales mandaron el baile en 'Some weird sin' y la frenética 'Frenzy' antes del celebradísimo 'Real wild child' y terminar de abducir a todos con el final festivo en bucle de 'Fun time'.

Ya no se lanza al público, se acerca despacio a los saludar. Pero no puedes alejar la mirada de él

Salida de un programa de talentos, la británica Kira Mac desplegó hard rock tintado de metal moderno antes del otro plato fuerte del sábado, los australianos Wolfmother. Era el cumpleaños de su líder, Andrew Stockdale, e invitó a su fiesta con un repertorio que sorprendió al tocar prácticamente íntegro su magistral debut homónimo. Tras atronar con 'Dimension', la falta de potencia en su guitarra y los continuos parones no terminaron de conectar como deberían con el público, como con las enormes 'White unicorn' o 'Colossal'. Eso sí, 'Woman' y el final con 'The joker and the thief' pusieron el fiestón.