Envejecimiento regional

Hace unos días recordaba Diario La Rioja una noticia conocida por todos y de gran trascendencia: el envejecimiento de la población en la Comunidad de La Rioja. Fenómeno que revela, por un lado, el aumento de la esperanza de vida de nuestra llamada «sociedad del bienestar». Pero, por otro lado, esconde un fracaso rotundo. Claramente la base de la pirámide poblacional, nuestros jóvenes, ha sido abandonada en La Rioja.

El Gobierno de José Ignacio Ceniceros no aborda el problema. Habla de él pero no hace nada. Sólo con palabras vacías y reuniones estériles no se soluciona. En su agenda no está la reindustrialización ni retener el talento. Es un Gobierno a la deriva, que se deja llevar por la inercia. Los jóvenes tienen que salir forzosamente de su tierra porque no hay oportunidades. Que el señor Ceniceros sólo piense en jubilarse no le exime de ayudar a los jóvenes ni de crear empleo en La Rioja.