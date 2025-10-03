LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tribuna

El reconocimiento pendiente

Reconocer a los veterinarios como profesionales sanitarios es una necesidad estratégica para fortalecer la salud pública y cumplir con el enfoque 'One Health'

Enrique Alberto Martín-Caro Malavé

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:30

Comenta

En el contexto actual de salud pública y bajo el enfoque 'One Health', resulta sorprendente que los veterinarios no sean reconocidos legalmente como profesionales sanitarios ... en España. Esta carencia normativa, anclada en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), genera tensiones en la práctica profesional, limita la coordinación intersectorial y reduce la capacidad del país para afrontar desafíos sanitarios globales como zoonosis o resistencias antimicrobianas. Esta tribuna analiza las causas, implicaciones y soluciones para cerrar esta brecha.

