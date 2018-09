El verano avanza hacia su fin, sin dar tregua al continuo acontecer de hechos que se empeñan en mostrarnos que el mundo no se detiene en un momento que desearíamos que concediera un descanso. Quizás unos ojos más sensitivos hacia la realidad al liberarlos de la atención laboral cotidiana, captan con mayor intensidad el incivismo de los que continúan escupiendo en la calle, u ocupan en transportes públicos asientos reservados a personas con necesidades, o provocan la ira de los vecinos en ciudades turísticas como Barcelona por la practica de un ocio dañino. A mayor escala, las catástrofes naturales no se han detenido, suceden otras provocadas como la de la negligencia en las infraestructuras viarias acontecida en Génova; continúa el flujo migratorio hacia un occidente inmovilizado ante ello, persisten los conflictos bélicos con traumático sufrimiento civil, etc. Los medios de comunicación nos acercan a todo ello con una inmediatez, realismo y profusión que puede desbordar nuestra capacidad de procesamiento.

Este alud de situaciones dramáticas reveladas mediáticamente puede saturar nuestro cerebro y los mecanismos que procesan esas imágenes impactantes que deberían generar una respuesta empática hacia las víctimas, activando la comprensión de sus sentimientos y necesidades, nuestra solidaridad y conducta de ayuda hacia ellas. Pero hay estudios que muestran que la continuada exposición a información dolorosa disminuye la capacidad empática de la ciudadanía, como una forma de defenderse frente a la angustia que genera la falta de control de una situación y el pensar que podría afectarnos personalmente o a seres cercanos; es decir, la saturación de escenas traumáticas bloquea la capacidad humana de asumir el dolor ajeno, extendiendo colectivamente lo que Carla Johnson denominó en 1992 «fatiga por compasión» en su estudio sobre las consecuencias en algunos profesionales sanitarios de la atención que prestan en servicios de urgencia en los que afrontan, continuamente, situaciones traumáticas de dolor físico y psicológico de los pacientes, y ante las que elaboran un agotamiento empático.

Parece que también la sociedad, ante una inmersión mediática persistente al dolor ajeno por actos de terrorismo, conflictos bélicos, catástrofes naturales u otras situaciones traumáticas, reacciona de forma similar y lo que es un mecanismo de defensa personal puede convertirse, junto a otras actitudes como el individualismo exacerbado, el impersonalismo o el oportunismo, en mecanismo de deshumanización que mina la sociedad y algunos, quizás, sabrían aprovechar en detrimento del vínculo solidario y respetuoso.