¿Y si al abrir el grifo ya no volviera a salir agua?

El agua es la condición de posibilidad de la vida. Sin ella, ningún ecosistema se sostiene, ninguna economía funciona y ninguna sociedad puede prosperar. Sin ... embargo, aquello que damos por evidente se ha convertido en uno de los mayores retos de nuestro tiempo: garantizar que todas las personas tengan acceso a agua limpia y a servicios de saneamiento adecuados.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), principal agencia científica estadounidense de información sobre recursos naturales, calcula que el 71 % de la tierra es agua. A primera vista, este dato podría parecer tranquilizador, aunque todavía no hemos visto la letra pequeña: solo el 2,5 % corresponde a agua dulce. Ahora se empieza a complicar el escenario, sin embargo, aún no hemos llegado al dato que nos permite conocer la disponibilidad de agua dulce. Y es que, de esa pequeña fracción, la mayoría existe en forma de hielo, nieve, agua subterránea, agua helada en el permafrost y humedad del suelo. El resultado es tan contundente como inquietante: apenas un 0,3 % del agua del planeta está disponible en estado líquido en la superficie.

Esto nos permite comenzar a vislumbrar la fotografía real sobre la situación de un recurso que se va convirtiendo en cada vez más escaso para una población de más de 8.000 millones de habitantes. Los datos de Naciones Unidas son contundentes: 2.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura y 3.500 millones no disponen de un saneamiento adecuado, incluidos 419 millones que deben practicar la defecación al aire libre.

El agua es ya un factor de desigualdad, pero también un terreno en el que se juegan la cooperación y la innovación

Esta falta de infraestructuras supone que, según Unicef, en términos medios las mujeres y niñas en el mundo pierden en total 200 millones de horas cada día recogiendo agua (sí, son ellas fundamentalmente las encargadas de estos menesteres). Otro dato vital es el número de fallecimientos: cada año mueren 1,4 millones de personas, entre ellas 1.000 niños menores de cinco años cada día, por enfermedades relacionadas con la falta de agua segura y condiciones higiénicas mínimas.

La cuestión, sin embargo, no se limita a países de rentas bajas. La presión sobre los recursos hídricos es global. El 80% de las aguas residuales retorna a la naturaleza sin ser tratada ni reutilizada y el 72% de las extracciones de agua dulce se destina a la agricultura, lo que muestra la dependencia de un modelo de producción intensivo que, a menudo, no resulta sostenible. En paralelo, el 10 % de la población mundial vive en países con un estado de estrés hídrico alto o crítico, lo que compromete su seguridad alimentaria y social. El agua es ya un factor de conflicto y desigualdad, pero también un terreno en el que se juegan la cooperación internacional y la innovación tecnológica.

El cambio climático agrava este panorama. Los fenómenos extremos relacionados con el agua son los más frecuentes de los últimos cincuenta años, responsables del 70 % de todas las muertes asociadas a catástrofes naturales. En octubre de 2024, la dana que azotó la Comunidad Valenciana provocó precipitaciones torrenciales que colapsaron infraestructuras, inundaron viviendas y ocasionaron cuantiosas pérdidas. Lo ocurrido allí nos recuerda que España también es un territorio especialmente vulnerable a episodios extremos, en un contexto en el que la variabilidad climática se intensifica.

El derecho al agua y al saneamiento, reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en julio de 2010, establece criterios mínimos: cada persona debería disponer entre 50 y 100 litros diarios para uso personal y doméstico; el coste no debería superar el 3 % de los ingresos del hogar; y la fuente tendría que encontrarse a menos de un kilómetro, accesible en un tiempo máximo de 30 minutos.

Estas cifras, sencillas y razonables, nos enfrentan a una paradoja: millones de personas en el mundo aún están lejos de cumplirlas, mientras que en otras regiones el consumo desmesurado amenaza la sostenibilidad de los recursos. En otras palabras, mientras una parte del mundo no se plantea cerrar el grifo, otra parte recorre kilómetros cada día para encontrar una fuente. Y la pregunta desafiante es inevitable: ¿qué ocurriría si un día al abrir nuestro grifo no saliera ni una sola gota?

El agua no puede convertirse en un privilegio de unos pocos ni estar determinada por fronteras geográficas o económicas. Cuando falta el acceso en condiciones seguras, no hablamos solo de un problema de salud pública. La ausencia de agua suficiente y de calidad mina la estabilidad política de los territorios, alimenta conflictos y desplazamientos forzados, compromete el desarrollo equilibrado y sostenible de las comunidades, debilita la cohesión social e incrementa la desigualdad. Es también un problema de justicia intergeneracional: lo que hagamos hoy —o dejemos de hacer— determinará si las próximas generaciones dispondrán de este recurso vital en condiciones dignas. El agua, por tanto, atraviesa todas las dimensiones de la justicia y del desarrollo humano. No es solo un recurso natural; es un espejo de nuestras prioridades colectivas. Y frente a este espejo, la pregunta es incómoda pero inevitable: ¿estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos cotidianos, a repensar nuestra forma de producir y consumir, para que el agua deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho real y universal?

En este cruce entre lo individual y lo colectivo, lo local y lo global, es donde la reflexión académica y ciudadana adquiere sentido. La Universidad de La Rioja organiza el X Curso de Verano Agenda 2030 'Agua para siempre: innovación y justicia para un recurso vital', que se celebra hasta el 16 de septiembre. La propuesta busca crear un espacio de encuentro interdisciplinar e internacional donde analizar, desde el prisma del ODS 6, los desafíos que plantea la gestión del agua.

El agua es vida, pero también justicia.