El Sagasta ha sido mi casa, me ha marcado en todos los aspectos, creo incluso que lo académico fue lo de menos. Allí me forjé ... como persona, como mujer independiente, creé mis redes, mis vínculos, generé una perspectiva crítica que me ha ido marcando en la toma de decisiones posteriores. En el Sagasta he crecido y gracias al Sagasta soy quien soy. Y no por la institución, gracias a las personas, a todos los profesores y profesoras que he tenido a lo largo de mi etapa allí y también a mis compañeras y compañeros, a las que nos unía el sentimiento de pertenencia a un lugar, ser sagastianos y sagastianas.

Es por todo esto, que me apena enormemente no reconocer el centro que ha sido mi casa tantos años, y no puedo resistirme a escribir esta tribuna.

No hace tanto que me fui, y pensaba que aún conocía el que había sido mi instituto. Porque el Sagasta es un referente de la educación pública riojana: desde ser la sede del epicentro de las movilizaciones en defensa de nuestra educación pública, a reivindicar que se contara con la comunidad educativa para la toma de decisiones políticas. ¿Y ahora? ¿De verdad se va a permitir que el Sagasta pase de ser un referente en valores, un centro público para todas, a ser un instituto discriminatorio?

Yo no soy musulmana, ni siquiera soy religiosa, de hecho, soy una fiel defensora de la laicidad en los centros educativos, la religión debe estar fuera de las escuelas. Ahora bien, esta decisión no tiene nada que ver con la laicidad. Me pregunto cuántos y cuántas de las que votaron a favor de no permitir el hiyab votarían también a favor de eliminar la religión católica y, lamentablemente, creo que sé con certeza la respuesta, pocos, muy pocos.

La única explicación que se me ocurre a la toma de esta decisión que, por cierto, se ha hecho de nuevo sin tener en absoluto en cuenta a las estudiantes, es racismo, y lo digo así, sin tapujos. Es una medida puramente racista y discriminatoria. Desde que tengo uso de razón recuerdo haber compartido aula con compañeras musulmanas que llevaban hiyab, lo cual en ningún caso ha tenido una consecuencia para mí, ni me ha impedido recibir formación ni al profesor impartirla. ¿Saben lo que sí ha tenido consecuencia directa en mi formación? Tener que lidiar en mi día a día con los privilegios que recibían los estudiantes de religión católica y saber que esa materia nos estaba quitando a las demás horas lectivas de historia, matemáticas o lengua castellana.

La única explicación a la toma de esta decisión, que se ha hecho de nuevo sin tener en cuenta a las estudiantes, es racismo

Es ridículo hablar de apostar por la educación laica quitando el hiyab y manteniendo la religión católica, o permitiendo entrar a estudiantes con cruces al centro. No tiene sentido. Lo que creo que verdaderamente ocurre es que hay a quien incomoda ver mujeres de otras etnias, de otras religiones, en sus centros.

Otra cuestión que me llama mucho la atención, pero que en realidad ahora ya me cansa, es escuchar como argumento para esta nueva norma eso de «defender los derechos de la mujer musulmana, porque el islam las discrimina». En primer lugar, no somos nadie para tomar decisiones por las mujeres musulmanas; no somos nosotros, los blancos europeos, y mucho menos los hombres, quienes deben salir al rescate de «la pobre mujer musulmana». Son ellas, y solamente ellas quienes deben decidir si creer o no en su religión y continuar o no con las normas que esta impone. Desde luego la manera de defender los derechos de las musulmanas no es en ningún caso expulsarlas de la comunidad educativa y apoyar medidas que van a acabar conllevando de nuevo la generación de centros gueto.

Así es que esta medida no es por la laicidad, tampoco lo es por los derechos feministas, lo único que garantiza es la discriminación de una parte tan importante en el IES Sagasta como las estudiantes musulmanas. Como decía al principio, he estudiado en el Sagasta, he pasado muchas horas allí dentro y ha sido mi casa. También he tenido muchas discusiones, muchos enfados, pero siempre he sido libre, libre de rebelarme contra las actitudes o iniciativas que no me gustaban, libre de defender mis convicciones.

Esta vez, de nuevo, no se ha contado con las estudiantes para la toma de decisiones, no me hablen del Consejo Escolar porque también he formado parte de él y sé cómo funciona y cómo las estudiantes no tenemos nada que hacer. Ni siquiera se ha pensado en las estrepitosas consecuencias que esta normativa tendría para las estudiantes, prefiero creer que no se ha pensado en ello porque si se ha hecho es aún más preocupante.

Ante la ineptitud de la Consejería de Educación y el posicionamiento del equipo directivo, creo que ahora os toca a las estudiantes. No a las que ya se han pronunciado y están sufriendo chantajes absurdos, a las demás. Las estudiantes somos el pilar fundamental del sistema educativo, nuestra opinión debe ser tomada en cuenta, es en las estudiantes en quien deben recaer los cimientos de un centro. Tal vez si solo son una o dos las voces discordantes puedan salirse con la suya, pero si el estudiantado se solidariza, si toda la comunidad educativa riojana sale a la calle en defensa de los centros públicos libres. Tal vez entonces pueda considerar de nuevo el Sagasta mi casa.