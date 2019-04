Elecciones en Ucrania

La población de Ucrania, desencantada con el establishment representado por el presidente saliente, Poroshenko, ha optado por una solución antisistema, la elección del actor cómico Volodimir Zelenski, de 41 años, sin experiencia política alguna; el nuevo jefe de Estado ha casi triplicado los apoyos de su rival pero no tiene respaldo parlamentario alguno, por lo que ya se plantea la necesidad de convocar elecciones legislativas. Su elección revela la irritación general ante el fracaso de la lucha de Poroshenko contra la corrupción y la parálisis del conflicto bélico abierto con Rusia, que no ha avanzado lo más mínimo por los cauces del acuerdo de Minsk. La ciudadanía ha preferido optar por el riesgo de lo desconocido con la esperanza de que mejore la relación ente Kiev y Moscú, algo que no es incompatible con una creciente cercanía entre Kiev y Bruselas. De cualquier modo, por ahora, hay en Ucrania muchas más preguntas que respuestas.