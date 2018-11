Elecciones cruciales Lunes, 12 noviembre 2018, 00:03

Las elecciones legislativas parciales de mañana en los Estados Unidos son la primera prueba real a que se somete un presidente a mitad de su primera legislatura. Pero su resultado no es una pista de segura derrota del mismo presidente cuando persiga la reelección. No cambian, pero si Donald Trump sufre una desautorización fuerte se tendría una prueba de que su gestión, muy discutible, incalificable y agitada es, cuando menos, reprobada por medio país o algo más. Esto puede ocurrir si se recuerda que están en juego la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y 36 de los 50 gobernadores. Es lógico, y hoy más que nunca, que se dé mucho relieve al resultado de estas elecciones de mitad de la partida, pero también es verdad que sus resultados no siempre predeterminan los de la elección presidencial. Las encuestas parecen coincidir en que el escenario no cambiará radicalmente y solo si el Senado cayera del lado demócrata se daría a la oposición un genuino instrumento para controlar a Trump, limitar drásticamente sus espectaculares y frívolas iniciativas y condicionar eficazmente su conducta. Tan sólo con eso, sin embargo, podría conformarse esa mitad de votantes que, literalmente, se dicen abochornados por el vomitivo estilo Trump.