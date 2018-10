Educación de los jóvenes Domingo, 21 octubre 2018, 20:20

Frente a los 2.280 adultos condenados por delitos sexuales, los delincuentes de la misma índole menores de 18 años representan el 10,4% de aquellos. La casuística pone de manifiesto que los adolescentes siguen, como es lógico, las pautas de los adultos. La pretensión del varón de dominar a la mujer está presente en prácticamente todos los casos, como reflejo del machismo que impregna su entorno. En los casos de menores, las sanciones incluyen resocialización y reeducación mediante procesos que no son fáciles; sin embargo, los expertos confirman que los jóvenes tienen más posibilidades de reinsertarse que los adultos. Las experiencias acreditan la conveniencia de que estos asuntos se incluyan en la educación de los más jóvenes. La comprensión de una negativa -el 'no es no'- frente a estereotipos machistas, así como la necesidad de que la mujer se defienda de actitudes que puedan derivar en abusos, han de incluirse en los códigos escolares para que las pautas sociales más estrictas que protegen la dignidad de la mujer sean una realidad desde la propia escuela.