El abandono rural, un combustible silencioso

La situación que están viviendo los municipios de Castilla y León, Galicia y Cáceres afectados por los incendios nos ponen los pelos de punta, provocando ... una ola de solidaridad, pero también de indignación, sin precedentes.

Sin precedentes porque 2025 se perfila como uno de los años con mayor superficie afectada por el fuego en España desde que hay registro, allá por 1968. Más de 350.000 hectáreas calcinadas cuyo impacto medioambiental, económico y social es inmenso. Los ecosistemas forestales tardan décadas en recuperarse. Los efectos negativos en la biodiversidad, la calidad del aire y la conservación de suelos son devastadores y se alargarán en el tiempo. Esto afecta a la economía de estas zonas mayoritariamente agrícolas y ganaderas.

Los incendios que asolan el noroeste del país han arrasado con municipios enteros, miles de hectáreas de cultivo y pastos, poniendo en evidencia la vulnerabilidad del medio rural y de las personas que vivimos en él, así como los efectos más nocivos de la despoblación.

El cambio climático no es el único actor que está detrás de la proliferación de unos incendios tan voraces. Las políticas medioambientales impuestas en los despachos, inspiradas en el Pacto Verde, fruto de un ecologismo que nada tiene que ver con la realidad del campo, de la agricultura, de la ganadería y de nuestros montes tienen graves consecuencias. Porque estos incendios no son fruto de la casualidad, sino de años de decisiones equivocadas que han dejado al medio rural sin manos que lo cuiden, apostando por un modelo de 'renaturalización' que expulsan a quienes han vivido y trabajado en el campo.

En primer lugar, porque hacen cada vez más difícil continuar en el sector agrario debido a las exigencias y prohibiciones para los profesionales del sector, minando su rentabilidad lo que promueve el abandono de explotaciones y, por ende, de nuestros pueblos. El abandono rural, no lo olvidemos, es un combustible silencioso.

Por último, muchas zonas del interior de España han dejado de cultivarse y pastorearse, de pasear por el monte. Como consecuencia, éste se llena de vegetación que actúa como un combustible natural. Nuestras zonas rurales se convierten en auténticos polvorines ante prolongadas olas de calor extremo. Desde ARAG-Asaja apostamos por una gestión compartida del territorio y la implicación de los profesionales del campo que somos quienes mejor el medio rural.

Esas políticas medioambientales hacen caso omiso a la importante labor de agricultores y ganaderos en la gestión del territorio y en la prevención de incendios. La agricultura juega un papel fundamental porque un campo cultivado y activo se ha demostrado que es un verdadero cortafuegos en circunstancias como las que estamos viviendo. Además, el pastoreo reduce la carga vegetal, rompe la continuidad del combustible y mantiene abierto y limpio el territorio.

Sin embargo, las ideas y políticas que provienen de asociaciones ecologistas, la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura que, por ejemplo, han motivado el blindaje del lobo por encima de la actividad y de quienes viven en el medio rural, entre otras, han generado buena parte del desastre que estamos viviendo durante estos días.

Frente a ello, agricultores y ganaderos han estado, como lo están siempre en muchas otras catástrofes, al pie del cañón. Hemos visto como compañeros y compañeras han puesto al servicio de la extinción de incendios sus tractores y desbrozadoras, realizando cortafuegos y organizándose para actuar ante las llamas poniendo en peligro incluso sus vidas.

Desde ARAG-Asaja y personalmente como presidente y como agricultor, queremos agradecer a estos compañeros todo su trabajo y su esfuerzo. Son el ejemplo que lo que es nuestro sector: luchador, solidario, trabajador en la defensa de sus pueblos y su forma de vida. Gracias, con mayúsculas. Siempre estáis cuando la sociedad más os necesita.

Frente a este esfuerzo y sufrimiento están las palabras huecas. La crítica fácil e ignorante de lo que es el campo. Porque mientras nos jugamos la vida defendiendo nuestros montes del fuego, otros pertenecientes a organizaciones ecologistas, afirman sin ningún rubor que los incendios son provocados por la falta de control en la realización de tareas agrícolas. Se atreven a decir desde un despacho ubicado en la ciudad, que los que vivimos en el campo ponemos en peligro nuestra forma de vida. Si no fueran tan dañinas las palabras que dicen, nos harían reír. Pero lo cierto es que generan indignación y cabreo. Nada saben de los controles a los que estamos sometidos los agricultores a la hora de cosechar, por ejemplo, si existen condiciones meteorológicas extremas. ¿Les suena acaso el IPOGIF, que establece el nivel de riesgo de incendio forestal? Y, especialmente, ¿saben de nuestra responsabilidad y compromiso con el territorio del que vivimos y que habitamos?

Mientras otros hablan y hablan, los agricultores y ganaderos actuamos, trabajamos y defendemos lo nuestro, lo de todos.