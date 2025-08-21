LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

El abandono rural, un combustible silencioso

Los incendios no son fruto de la casualidad, sino de años de decisiones equivocadas que han dejado al medio rural sin manos que lo cuiden

Eduardo Pérez Hoces Presidente de ARAG-Asaja

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:03

La situación que están viviendo los municipios de Castilla y León, Galicia y Cáceres afectados por los incendios nos ponen los pelos de punta, provocando ... una ola de solidaridad, pero también de indignación, sin precedentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio del Ecoparque que continuaba activo en el interior
  2. 2

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  3. 3 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  4. 4 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  5. 5 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  6. 6 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  7. 7 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  8. 8 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  9. 9 Restablecida la circulación ferroviaria tras el incendio en Alfaro
  10. 10 La Rioja aumenta a 61 sus plazas para MIR e incorpora la especialidad de medicina de Urgencias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El abandono rural, un combustible silencioso