LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Fiscal general del Estado: todos perdemos

Lo más grave es la afectación del prestigio del Supremo. Tras una instrucción cuestionada, buena parte de la sociedad no va a comprender la sentencia

Edmundo Rodríguez Achútegui Portavoz de Juezas Y Jueces para la Democracia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:32

Comenta

La condena al fiscal general del Estado es mala noticia para el Estado de Derecho y el sistema democrático. Un Tribunal Supremo dividido ha concluido ... que constituye infracción penal la conducta de la máxima autoridad del ministerio público respecto al modo en que se pretendió desmentir un bulo difundido por Alberto González Amador. El daño para la Fiscalía es rotundo, pues su misión constitucional es velar por la legalidad, misión que ahora será más complicada puesto que esta condena afecta a su prestigio y legitimidad democrática. Pero además tiene encomendada otra misión fundamental: informar a la sociedad del desarrollo de los procedimientos penales de interés social. Esa encomienda queda, a partir de ahora, seriamente comprometida, pues siempre existirá el riesgo de que las defensas emprendan acciones penales contra el ministerio público cuando, cumpliendo con su obligación, pretenda dar información sobre algún asunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  4. 4 Una casa de Nájera se incendia dos veces en cuatro días
  5. 5

    Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro
  6. 6 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  7. 7

    «El cáncer es una putada, pero cuando sales adelante llevas aprendidas unas lecciones que te van a durar para el resto de tu vida»
  8. 8 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  9. 9

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  10. 10 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Fiscal general del Estado: todos perdemos

Fiscal general del Estado: todos perdemos