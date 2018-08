Economía insolidaria Sábado, 25 agosto 2018, 23:55

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha cuantificado, como hace periódicamente, el tamaño de la economía sumergida en nuestro país, y según sus cálculos, ese sector opaco equivale al 6% del PIB y por su causa Hacienda recauda un 23% menos de lo que conseguiría si toda la actividad oculta saliera a la luz. Se pierden, en definitiva, unos 70.000 millones de euros al año, que es lo que cuesta aproximadamente sostener la sanidad pública de todos los españoles. Pero esta detracción no sólo es lesiva por la caída de la recaudación, sino también, y sobre todo, porque quienes trabajan en la economía sumergida compiten deslealmente con quienes lo hacen a la luz y asumen por tanto las cargas fiscales correspondientes. Quiere decirse que la tan arraigada picaresca, ese pagar al fontanero o al mecánico en negro, ese abonar al camarero una parte del salario en metálico, no es inocua: afecta al interés general y obliga a quienes están en regla a pagar más impuestos, a la vez que lesiona a los competidores que tienen que repercutir en sus precios los impuestos que pagan. Desafortunadamente, las apelaciones a la moralidad no suelen tener gran efecto, por lo que ante este estado de cosas ha de ser la administración fiscal, la Agencia Tributaria, la que se fortalezca hasta controlar este fenómeno que nos daña a todos.