La ley divide al independentismo

La «judicialización» de la crisis catalana, la intervención ante actuaciones presuntamente delictivas en el ejercicio del poder autonómico y de las libertades públicas a favor de la independencia, contribuye al espíritu solidario y a la unidad del secesionismo; pero también aflora las divisiones que persisten en su seno, porque la unilateralidad acaba empujando fuera de la ley a quienes, en algún momento, rechazan llevar las cosas al límite. Ayer Junts per Catalunya y ERC discreparon en el órgano de gobierno del Parlamento catalán sobre cómo debía responder el legislativo autonómico a la suspensión dictada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra los cargos públicos procesados. Hacer caso omiso a la resolución judicial, para ver cómo reacciona el Supremo, o evitar la confrontación entre poderes constitucionales, porque podría recrudecer de nuevo el litigio mediante la apertura de un procedimiento añadido a los existentes contra quienes se resistan -desde las instituciones- a hacer efectiva la decisión del Supremo. El nacionalismo independentista es un fenómeno sustancialmente reactivo. Es el resultado del empaquetamiento secesionista de algunos agravios explicables y muchos injustificados; de concepciones esencialistas de la identidad mezcladas con la vindicación de una democracia plebiscitaria; y de una versión reduccionista de la 'nación catalana', abocada inexorablemente a hacerse república propia. De modo que la pluralidad sería, si acaso, un estadio a superar a través de un referéndum de sí o no a la desconexión. Pero todas y cada una de las tensiones internas que experimenta el magma independentista tienen que ver con la distancia a la que cada sector se sitúa en cada momento respecto a la legalidad constitucional y estatutaria. Porque la legalidad no es un aderezo más o menos prescindible de la ruta política trazada en nombre de una legitimidad que el independentismo se arroga con el voto de menos de la mitad de los catalanes. La legalidad es la condición básica para una convivencia duradera en tanto que pluralista. La resolución del juez Pablo Llarena no puede ser burlada mediante ocurrencias que violenten la prevalencia de las decisiones judiciales. Ayer el independentismo volvió a mostrarse dividido entre quienes -PDeCAT- parecieron dispuestos a desafiar de nuevo a la ley, y quienes -ERC- prefieren evitar una nueva «judicialización» del conflicto, a la espera de que se abra camino un diálogo político al que tampoco acaban de dar paso. Ni en Cataluña, ni en relación con las instituciones centrales del Estado constitucional.