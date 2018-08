Distingan los peligros

No sé si usted se fijaría el domingo pasado en la fotografía del XL Semanal que mostraba un posado de la modelo británica Cara Delevingne con un león a escasos metros de sus espaldas a efectos publicitarios. El texto que acompañaba a la escena afirmaba que el cuidador de ese rey concreto de la selva «habría actuado en consecuencia» en caso de peligro. Una de dos, o el cuidador era un clon de Damocles o iba armado de un rifle tan infalible como el del monarca emérito español cuando gozaba en África.

Tras una concienzuda observación de la imagen, llegué a la conclusión de que su majestad el retratado no mira a la dama sino a los dos hombres que están protegidos por las jaulas. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes, amantes del mundo de la moda y de la naturaleza? Y yo les respondo, que para eso estoy aquí, espoleado por su comprensible interés: porque está demostrado científica y cuantitativamente que es muy superior desde lo tiempos coloniales el número de hombres zampado por estos soberanos africanos que el de mujeres. De ahí que yo aconseje preferentemente a ustedes, hombres, que, si van a visitar algún parque nacional por esas hermosas tierras, no bajen la guardia al avistar al rey de la selva. Acaso alguno de ustedes, al haber ojeado la foto habrían pensado en que con finos hilos de acero sujetaban de las patas traseras a la fiera todos los negros que aparecen en los botes del Colacao, pero no. Habrán comprobado que mi explicación es mucho más sencilla, a la vez que pedagógica.

No obstante, he de advertirles a ustedes que los animales selváticos no siempre sienten esa atracción fatal hacia nosotros los varones; en ocasiones se ceban en las damas. De vez en cuando, al intentar recordar sucesos épicos ocurridos en mi vida, me acuerdo del mono de La Taconera, ese bello jardín de Pamplona. A él solía acudir un servidor en su juventud a distraer sus ocupaciones de ejecutivo algunas tardes y siempre paraba ante la jaula donde habitaba el inteligente simio, terror de las estudiantes jovencitas. Saludaba de pasada a Gayarre en su monumento realizado por el también roncalés Orduna y después a Sarasate en el suyo, levantado por el granadino Carretero. Las tardes en que los colegiales eran llevados a este histórico parque los profesores aprovechaban no solo para explicar las vidas de los dos famosos artistas sino a fin de observar las evoluciones de los animales en los fosos de la Ciudadela. Y al mono de la Taconera. No había día en que este no arrebatara las gafas través de la malla de la jaula a alguna de las estudiantes y le rompiera cuidadosamente los cristales, primero uno, luego otro, contra la barra del entretenedor hierro, para después saltar graciosamente de gozo. Ante su reiterativa y desmedida afición, las autoridades municipales ordenaron colocarle delante otra red metálica más tupida, mas los científicos pamplonicas nunca acertaron a esclarecer el porqué de la preferencia del macaco por las chicas

Últimamente, las amenazas no parecen provenir tanto de los animales como de los masters y cursos concedidos por algunos centros académicos. Yo les aconsejaría a los afectados que visitaran algún parque africano u observaran a un mono en un jardín español; son menos peligrosos para ellos.