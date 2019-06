Dinero público

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de publicar el primer estudio de su proceso de revisión del gasto público, centrado en la planificación estratégica y en los procedimientos de las subvenciones amparadas en la Ley General de Subvenciones. Y el presidente de la institución, José Luis Escrivá, obtiene conclusiones bastante críticas ya que, aunque existen controles de legalidad, no se realiza una verdadera evaluación de las políticas públicas, es decir, no se tienen casi nunca en cuenta los resultados, por lo que no existe una verdadera rendición de cuentas ni se aplican sanciones por el mal uso de la subvención. Para combatir la falta de estrategia, sería necesaria una programación presupuestaria de medio plazo mejor coordinada entre las distintas administraciones. Asimismo, aunque no cabe hablar de descontrol, sí existe una falta de transparencia y de trazabilidad, de manera que no se puede asegurar si existen duplicidades o solapamientos. En definitiva, la ley exige un determinado comportamiento del beneficiario teniendo como fin último una utilidad social, y si eso no se cumple tendría que haber reintegro de la subvención y sanciones.