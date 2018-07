El difícil camino contra la corrupción

Es curioso que, después del paro, la corrupción y lo políticos sean, de forma recurrente, dos de los mayores problemas que tiene este país, en opinión de los ciudadanos, tal como reflejan mensualmente la encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Evidentemente, suelen ser dos problemas que van unidos, corrupción y políticos, como acabamos de ver, una vez más, en el reciente asunto de los semáforos que fotografían y multan, y que no sabemos cómo acabará, aunque todo parece indicar que puede haber multitud de personas investigadas. Además, la reciente investigación de la UDEF en el Ayuntamiento logroñés para recabar información sobre GESPOL, el sistema informático sobre gestión policial, puede hacer -ojalá que no- que esta nueva oleada de sospechas de corrupción salpique a La Rioja.

Ahora que lo militantes están eligiendo al presidente de los populares, tendrían una buena ocasión para cerrar, de una vez, el tema de la corrupción dentro del partido, pero parece que no aprenden y se empeñan en elegir -ojalá que no- a alguien que está permanentemente en lo medios por un dudoso máster que hizo en su momento y que podría acabar siendo investigado, lo cual sería el colmo para el partido y continuarían los comentarios de que el Partido Popular es el más corrupto, etc.

El reciente asunto de los semáforos en rojo y las cámaras fotográficas asociadas, con las que parece que se multaba con excesiva rapidez y mucho, repartiendo el dinero con la empresa instaladora del artilugio, y que está salpicando a distintos partidos, nos confirma una cosa que ya sospechábamos: la corrupción política es proporcional, con bastante aproximación, a la cantidad de poder que cada partido acumula. Es cierto que el PP es el partido con más casos de corrupción, pero porque es el partido con más poder, tanto en ayuntamientos como en la política nacional.

Este penúltimo caso, el de los semáforos -el último está siempre por llegar-, en el que parece que se están viendo envueltos representantes populares, socialistas y de Ciudadanos, confirma que todos los partidos que alcanzan poder están expuestos a la lacra de la corrupción. Si las fiscalías y la policía siguen el camino que, afortunadamente, hace tiempo que emprendieron, declarando guerra sin cuartel a la corrupción, investigando todos los casos sospechosos, surjan donde surjan, el país saldrá ganando, aunque se pase vergüenza por la cantidad de políticos y empresarios que puedan estar implicados, sobre todo si se insiste en los casos de contratación irregular, tanto de obra pública como de trabajadores. La salud democrática de la nación lo agradecerá. Y los ciudadanos estafados y decepcionados también.