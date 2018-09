Los diez mil... políticos

Nos hemos enterado de que España es el país de la Unión Europea en el que más políticos cambian, cuando cae un Gobierno. Hay países serios en los que cambian un 5% de los altos cargos; en España, el porcentaje de cambios pasa del 90%; sólo Turquía y Chile, según informa la prensa, están a nuestro nivel. No hay acuerdo, entre los distintos medios, sobre cuántos políticos pierden, o ganan, su puesto en los cambios de Gobierno; unos dicen que tres mil, otros que cuatro mil, otros más y otros menos, pero en lo que todos coinciden es en que son demasiados. La OCDE alerta de lo peligroso que es esto, porque propicia el acceso a altos cargos de personas sin la preparación debida.

Si sumamos los que tienen estos puestos y los que aspiran a tenerlos, podemos asegurar que más de diez mil políticos están muy pendientes de los cambios de Gobierno, por lo que puede suponer para su situación personal y, en muchos casos, para sus ingresos mensuales. Me imagino la presión que pueden hacer estos más de diez mil políticos, para que el agua electoral vaya a su cauce; también me imagino que, tal vez, los intereses generales no coincidan con los personales de los diez mil y no me cuesta imaginar que, con tal de alcanzar el Gobierno y, por lo tanto, su puesto deseado, presionarán todo lo que puedan para pactar con quien sea, aunque sea con el diablo.

Me ha llamado la atención que la OCDE alerte del peligro de que, con estos cambios, la formación de los políticos no sea la deseada, lo cual me ha llevado a comparar a los actuales políticos con, por ejemplo, los de la transición y no tengo más remedio que reconocer la actual pobreza parlamentaria, si la comparamos con aquella otra. Por supuesto que hay buenos parlamentarios y políticos con mucha formación, pero, no sé por qué, o tal vez sí, no suelen llegar a los puestos clave.

Volviendo a la actualidad, ¿alguien se imagina a don Manuel Fraga, a don Santiago Carrillo, al viejo profesor Tierno Galván, a don Gregorio Peces-Barba, a don Miguel Roca, incluso a don Mariano Rajoy, copiando en una tesis doctoral o mendigando un máster para su currículum? Cualquiera de ellos podría dictar una buena tesis en dos horas de conversación pública. Sin embargo, mucho me temo que, si se continúan investigando tesis y currículos de los actuales políticos, y se hace dimitir a los tramposos, puede quedar el parlamento bastante reducido.

Lo más llamativo es que, cuando aparece un político con formación, valioso y sin necesidad de demostrar currículo, porque ha sido número uno -como es el caso de Soraya Saenz de Santamaría, por poner un ejemplo-, sus mismos colegas de partido se encargan de apartarlo y sustituirlo por otro más «normalito»; ¿será por aquello de que, si alguien destaca, deja en feo a los demás?

Sí, creo que tenemos difícil que la política siga por los derroteros que debería, mientras haya diez mil políticos preocupados por alcanzar esos puestos cambiantes, que deberían estar en manos de altos funcionarios, con preparación y formación, y no al vaivén electoral, con todo lo que esto supone. No sé si cualquier tiempo pasado fue mejor, pero, en política, me temo que sí. Y ojalá me equivocase.