Con Franco nunca terminó la guerra

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:04

Comenta

La proximidad del cincuentenario de la muerte de Franco es una oportunidad excelente para recordar que ese día termino también la guerra civil que, además ... de muertos, dejó a España dividida y encarcelada. Había excepciones de personas que deificaban a su figura y aprovechaban el tiempo para disfrutar de los beneficios de aquel drama nacional junto a las ventajas de servir a un régimen que despertaba odios y se empeñaba en olvidar. La conmemoración del final de la guerra en 1939 era una pantomima que la inmensa mayor parte de los españoles no podían creerse por mucho que se celebrara. Hasta el último día de la agotada vida del dictador, España era un país sin libertad para pensar ni para mantener su dignidad. El dictador vivió y se despidió con nuevas ejecuciones y dejando por los suelos nuestra imagen de crueldad ante el resto del mundo. Millares de españoles sufrían mientras continuaban en el exilio por ser considerados delincuentes, simplemente por haber defendido sus ideas legítimas y sin exponerse a regresar ante la condena que les esperaba. La memoria nos recuerda a los intelectuales, artistas y emprendedores que tuvieron que desarrollar sus méritos fuera, sin aportarlos a la riqueza de España, sin que fuesen reconocidos: desde Picasso a Severo Ochoa, por citar algunos.

