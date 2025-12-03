LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez posa con el rey Mohamed VI en Rabat. Efe

España y Marruecos, enemigos íntimos

El odio generado por siglos de interferencias, que muy bien podrían remontarse a la Reconquista y todavía continúan perturbando unas relaciones diplomáticas negativas para ambas partes

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:27

Comenta

España y Marruecos comparten una complicada frontera marítima, varios kilómetros terrestres intercalados y una historia común que marca una tradición de enfrentamientos que el pragmatismo ... geopolítico y económico no consiguen superar. El odio generado por siglos de interferencias, que muy bien podrían remontarse a la Reconquista, que tantos siglos atrás, todavía continúan perturbando unas relaciones diplomáticas negativas para ambas partes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  2. 2 El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos
  3. 3 Las curiosidades del último censo en La Rioja: así está cambiando la población riojana según el INE
  4. 4 Denunciado por apuntar con un láser a aeronaves, pilotos de aviación civil y varios menores desde Agoncillo
  5. 5

    Los grandes se fijan en Manex Rezola
  6. 6

    El anacrónico, singular y único belén de Sorzano
  7. 7 El PSOE exige a Capellán que explique un gasto de 500.000 euros en siete coches de lujo
  8. 8 El Gobierno riojano impulsa la caza de jabalíes y la limpieza para evitar la peste porcina
  9. 9 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros
  10. 10 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja España y Marruecos, enemigos íntimos

España y Marruecos, enemigos íntimos