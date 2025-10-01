LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tribuna

Valdezcaray: una inversión de futuro para toda La Rioja

Apostar por la estación de esquí es apostar por el desarrollo equilibrado y sostenible de toda la comunidad autónoma

Diego Bengoa de la Cruz

Alcalde de Ezcaray

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:42

Valdezcaray es mucho más que una estación de esquí. Es una infraestructura pública que contribuye al desarrollo económico, turístico y social de toda La Rioja, ... y que refuerza nuestra identidad como comunidad diversa, atractiva y abierta al visitante durante todo el año.

