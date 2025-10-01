Valdezcaray: una inversión de futuro para toda La Rioja

Valdezcaray es mucho más que una estación de esquí. Es una infraestructura pública que contribuye al desarrollo económico, turístico y social de toda La Rioja, ... y que refuerza nuestra identidad como comunidad diversa, atractiva y abierta al visitante durante todo el año.

Cada temporada, decenas de miles de personas acuden a nuestras pistas. Su impacto va mucho más allá de la sierra: se alojan en hoteles, disfrutan de la gastronomía, visitan bodegas, realizan compras y descubren otros rincones de la región. El gasto medio de un esquiador, que suele oscilar entre 80 y 120 euros diarios fuera de la estación, multiplica varias veces la inversión pública que se destina a su mantenimiento. Esa riqueza se reparte en múltiples sectores y territorios, generando un retorno económico que supera con creces lo que reflejan los balances contables.

En el caso de Ezcaray, Valdezcaray ha supuesto una auténtica transformación en los últimos cincuenta años. La estación ha constituido el motor que impulsó la modernización turística del municipio, atrayendo visitantes, consolidando su oferta hostelera y gastronómica y situando a la villa en el mapa nacional como uno de los destinos de montaña más reconocidos. Hoy Ezcaray es referente turístico y cultural, y en gran medida lo es gracias a la existencia y proyección de su estación de esquí.

Valdezcaray es, además, un recurso turístico de invierno único en nuestra comunidad. En los meses más fríos, cuando la actividad turística disminuye y más se necesitan alternativas para atraer visitantes, la estación se convierte en el gran motor que mantiene vivo el flujo económico en La Rioja. No hay nada parecido en la región: sin Valdezcaray, perderíamos la posibilidad de diversificar la oferta turística en un periodo clave y estratégico.

También es empleo. No solo el directo, el de quienes trabajan en la propia sociedad gestora, sino también el que se crea en hostelería, transporte, comercios, alquiler de material y mantenimiento. Se trata de puestos de trabajo que ayudan a sostener la economía en los meses de invierno, cuando más falta hacen oportunidades en el medio rural.

Su valor trasciende lo económico. Es un espacio donde miles de niños y jóvenes riojanos aprenden a esquiar cada año, donde se entrenan clubes y federaciones, y donde se fomenta un estilo de vida saludable en contacto con la naturaleza. La estación contribuye, además, a que La Rioja se identifique también con la montaña, la nieve y el deporte.

Con las inversiones previstas en modernización y eficiencia energética, Valdezcaray avanza hacia un futuro más sostenible y competitivo. La renovación de instalaciones permitirá aprovechar mejor los días de nieve, optimizar recursos y ofrecer a los visitantes una experiencia de mayor calidad.

No todas las infraestructuras públicas se miden en términos de rentabilidad inmediata. Igual que sucede con museos, teatros o polideportivos, su valor está en el retorno social, cultural y económico que generan. Valdezcaray forma parte de ese grupo de activos estratégicos que hacen de La Rioja una comunidad más fuerte, más diversa y con más futuro.

En definitiva, Valdezcaray no es solo una estación de esquí: es un motor turístico y económico, una herramienta de cohesión territorial y un símbolo de identidad riojana. Apostar por ella es apostar por el desarrollo equilibrado y sostenible de toda la comunidad autónoma.