Todos los días contra la violencia de género

El pasado 25 de noviembre la ciudadanía logroñesa salió a la calle para mostrar su compromiso para la lucha contra la Violencia de Género y manifestar su repulsa por los casos que sufrimos. Desde el grupo municipal socialista de Logroño queremos manifestar, una vez más, el firme compromiso con las mujeres víctimas de esta lacra social que debe ser erradicada. Y para conseguirlo, necesitamos tanto el compromiso individual de todas las personas, hombres y mujeres, como de toda la sociedad. Pero no solo ese día, sino todos los del año.

Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y sus hijas e hijos es un objetivo prioritario para los socialistas. No seremos una democracia plena mientras existan mujeres amenazadas e inseguras y algunas de ellas acaben asesinadas. La violencia machista nos interpela a toda la ciudadanía y nuestra obligación es combatirla con todos los medios. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación. Las mujeres tenemos derecho a vivir en libertad y a que nuestras vidas no estén en peligro por el hecho de ser mujeres.

El combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá avanzar si no se establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en la materia, por lo que es necesario que se las dote de los recursos económicos y del personal especializado que se requiere para ello. Todas las instituciones han de remar juntas en ese objetivo por encima de planteamientos políticos y estrategia.

Desde junio de 2018, contamos con un nuevo Gobierno socialista en España, feminista, comprometido con la igualdad y empeñado en acabar con la violencia de género. Gobernar nos está permitiendo activar el funcionamiento de muchas de las medidas comprometidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El real decreto ley aprobado por unanimidad el pasado 3 de agosto de 2018 nos devuelve las competencias a los ayuntamientos en la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género y establece el reparto de los 20 millones de euros comprometidos en el Pacto, que se doblarán hasta 40 millones en el próximo año.

Además, modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la asistencia en los procesos judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia al introducir que la acreditación de situaciones de violencia pueda realizarse a efectos administrativos mediante informe de los servicios sociales o de los servicios de acogida. De esta manera, se favorece el acceso a derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social.

También modifica el Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género solo necesiten el permiso de un progenitor para recibir atención psicológica. Un maltratador no puede ser un buen padre.

Pero, aunque se han puesto en funcionamiento dichas medidas, es necesario el compromiso firme de las instituciones y entidades implicadas en la erradicación de esta lacra y la sociedad al completo. Nuestro compromiso como socialistas es trabajar para solucionar las dificultades habitacionales de mujeres víctimas de violencia de género dentro del Plan Estatal de Vivienda o que en los próximos cursos escolares se cuente con asignaturas en valores y derechos de igualdad.

Seguiremos instando a los órganos competentes para que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de formar a los jueces y magistrados en materia de igualdad, así como para aumentar el número de juzgados de lo Penal especializados en violencia machista.

Trabajaremos, además, para que se garantice la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación para avanzar en la igualdad efectiva en el ámbito empresarial y laboral.

Nosotros, el grupo municipal socialista, exigimos a nuestro propio Gobierno que continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito educativo, social, jurídico, económico, de protección, concienciación y sensibilización social. Exigimos que se agilicen todos los cambios legislativos comprometidos para poder aplicar las medidas contenidas en este Pacto y, especialmente, trabajaremos para que se lleven a cabo las partidas de los presupuestos de 2019 destinados para este fin, en donde se prevé que los ayuntamientos pasen a percibir el doble, es decir, 40 millones de euros.

En definitiva, exigimos consenso, sí, pero responsabilidad y celeridad, también. Urgencia, eficacia, lealtad al Pacto de Estado y compromiso político.