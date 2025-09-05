LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vivienda sin freno

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:39

Los precios de la vivienda en España volvieron a dispararse en el segundo trimestre del año alcanzando, con un incremento medio del 12,7%, niveles ... de la burbuja inmobiliaria de 2007. Ni los anuncios gubernamentales de acometer planes extraordinarios de vivienda pública, ni la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, están logrando frenar la escalada. El empuje de la demanda de nuevos hogares esta desbordando un mercado que, según los últimos datos del INE, ha llegado a marcar los cuarenta y cinco trimestres consecutivos de incremento de los precios. Una vivienda media de segunda mano es ahora casi un 70% más cara que hace diez años. En el desajuste entre la oferta y la demanda está en gran medida la raíz del encarecimiento de los pisos, pero esa demanda no deja de crecer por la presión demográfica y turística y unas condiciones hipotecarias favorables. La insuficiente edificación de vivienda nueva empuja también los precios de la usada, que han llegado a incrementarse en el segundo trimestre un 12,8%, y hasta un 24,1% en zonas como Valencia. El complejo problema de la vivienda requiere intensificar urgentemente el volumen de la oferta de pisos a base de políticas de vivienda social asequible pero, también, liberalizando suelo y concediendo atractivos incentivos fiscales a constructores y propietarios.

