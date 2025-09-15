LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Editorial

El veto a Israel se acelera

El uso partidista del calvario palestino que se desliza en la Vuelta y ahora en Eurovisión contamina una causa justa y de apoyo transversal

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:05

Pedro Sánchez ha decidido dar un acelerón a su reiterada condena a Israel por la masacre en Gaza con una defensa del veto en todas ... las competiciones internacionales, en un pulso que pone en peligro las relaciones con el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu. Una vez terminada La Vuelta más convulsa, el presidente del Gobierno ha preferido ampliar el foco de la censura a todas las plataformas de proyección mundial que pueda tener el país hebreo, incluida Eurovisión. Se equivocaría Sánchez si busca un uso partidista de sus posiciones en un momento de máxima solidaridad social con el calvario palestino, en vez de reconocer los excesos cometidos por su temerario apoyo a las protestas cuando se veía venir el abrupto final que tuvo la última etapa en Madrid el domingo pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

