LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

La UE duda, Israel aprieta

La tardía e insuficiente sanción comercial deja en manos de un Trump plegado a Netanyahu la capacidad de frenar la ofensiva en Gaza

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:28

La sanción comercial ratificada este miércoles por la Unión Europea contra Israel por su «nueva escalada de violencia» en la Franja es un gesto voluntarioso ... frente a la barbarie, pero claramente insuficiente para poder atajar casi dos años de hostilidades tras la embestida terrorista de Hamás. En su primera reacción para frenar la crisis humanitaria de la población palestina, la UE se ha mostrado dubitativa y sin los reflejos y el cuajo necesarios para hacerse valer ante la declarada ofensiva del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que ha decidido apretar filas en su cerco sobre Gaza City, donde residen 600.000 personas. La imposición de aranceles para el 37% de las exportaciones del país hebreo tiene en la práctica una influencia muy limitada, a pesar de las amenazas del Ejecutivo israelí al amago de veto. Apenas supone un castigo de 227 millones y, en cualquier caso, su aplicación depende aún de una mayoría cualificada de los Estados miembros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  2. 2 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  3. 3 «Es mi lucha. No voy a quitarme el velo islámico por voluntad propia»
  4. 4

    Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño
  5. 5 Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos
  6. 6

    Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones
  7. 7 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes
  8. 8

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  9. 9

    Logroño registra ya más de cinco accidentes y cien denuncias al mes de patinetes eléctricos
  10. 10

    Nueve preguntas (con respuesta) sobre la normativa de patinetes eléctricos en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UE duda, Israel aprieta