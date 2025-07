Torre Pacheco, con la ley

Comenta Compartir

La mecha que ha prendido en la localidad murciana de Torre Pacheco, con grupos ultras activados a través de las redes sociales que se han ... personado en el municipio y han protagonizado enfrentamientos con colectivos de magrebíes tras la paliza propinada el miércoles a un vecino de 68 años, constituye un episodio de violencia lo suficientemente grave como para urgir a erradicarlo. Esa es la prioridad: que no se reproduzcan unos disturbios que no solo alteran la convivencia multicultural en el enclave –casi un tercio de sus 38.000 habitantes son de origen extranjero, en su mayoría norteafricano–, sino que proyectan una xenofobia incompatible con los valores de una sociedad democrática. Las identificaciones efectuadas por parte de las fuerzas policiales dependientes de la Delegación del Gobierno apuntan a más detenciones de la solitaria practicada en las últimas horas; una respuesta de los agentes del orden y, en su caso, de la autoridad judicial que debe aplicar la ley donde ciudadanos sectarizados tratan de imponer la suya, por la mano, entre consignas racistas que resultan intolerables. En paralelo, es preciso identificar, también, al atacante o atacantes que dejaron malherido a Domingo, el vecino agredido brutalmente. Es la víctima que necesita verse resarcida por la actuación eficaz del Estado de derecho contra la impunidad. Sin que el color de piel que puedan tener quienes lo apalizaron comporte, 'per se', ninguna singularidad en la lucha contra un delito que debe combatirse y condenarse con independencia de aquel que lo perpetre.

Si, como han referido el alcalde y algunos lugareños, Torre Pacheco sufre un incremento de la inseguridad ciudadana con falta de recursos policiales, eso debe acreditarse con un análisis tasado que radiografíe el problema en caso de que se confirme. Pero atribuir los incidentes, como ha vuelto a hacer Vox, a los supuestos déficits de la política migratoria de «puertas abiertas» promovida por el bipartidismo PSOE-PP, redunda en un señalamiento de la comunidad extranjera arbitrario, injusto y peligroso porque caldea no los ánimos permeados ya por el racismo, sino los de aquella parte de la ciudadanía sensible a potenciales agravios, sean reales o no. Es ahí donde se sitúa el fiel de la balanza más delicado, en aquellas personas que, no siendo intolerantes, puede llegar a hacerse. Ningún partido que se proclame respetuoso con la legalidad puede azuzar de forma irresponsable actitudes excluyentes. Y ninguno, tampoco, debe utilizar este alarmante brote de violencia para hacer campaña partidaria.

