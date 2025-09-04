LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Renfe necesita reinventarse

El tren de calidad precisa de estrategia, no excusas, para evitar esa persistente imagen dañina con viajeros varados o vagones que arden

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:32

La política ferroviaria española parece atrapada en un bucle de improvisaciones y temores. Mientras Renfe continúa acumulando quejas por averías, demoras y por algo tan ... elemental como su página web, el debate público se centra en grandes cuestiones estratégicas endémicas. El resultado es una sensación de desorden que no se corresponde con un país que presume de tener una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo. El caso de Talgo es paradigmático. Una empresa emblemática, símbolo de innovación ferroviaria, hoy navega en la incertidumbre. Se habla de certidumbre empresarial, pero la realidad es que la política pesa más que la estrategia industrial. El Gobierno frena la competencia en redes hasta 2028, por una mezcla de razones técnicas y miedo a perder el control. Mientras se esgrimen razones de «seguridad nacional» para impedir opas extranjeras, se exploran proveedores europeos que relegan a los fabricantes españoles. Una incoherencia difícil de justificar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las frases que han desatado las risas en el Parlamento de La Rioja: «Necesitamos bomberos con buena manguera»
  2. 2 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  3. 3

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas
  5. 5 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  6. 6

    Una finca en Haro donde crecen los vagones
  7. 7 24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo
  8. 8 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  9. 9

    La extraña vendimia da el salto a Logroño
  10. 10

    Las primeras horas en la UR: entre el nerviosismo y las ganas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Renfe necesita reinventarse