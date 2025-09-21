LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Una reflexión ética

La necesaria repulsa a la masacre en Gaza sitúa a la sociedad ante el espejo de su reacción a ETA y el riesgo de un imprudente señalamiento

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:44

El escalofrío provocado por el horror en Gaza plantea la necesidad de una reflexión ética con amplitud de miras. Sin populismos ni cálculos políticos que ... llegan a manchar hasta la causa más justa. Con los derechos humanos como principio superior, se impone que la comunidad internacional articule una reacción firme de presión y condena contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Solo desde el máximo consenso y pluralidad se podrá atajar la matanza indiscriminada de la población civil palestina, y poner fin a una de las páginas más indecorosas de nuestra historia reciente. Para frenar el genocidio reconocido por la ONU y denunciado en las protestas, es crucial acelerar esa mano tendida de solidaridad al sufrimiento gazatí y de castigo a los responsables del asedio. Pero siendo consciente de que una actuación desproporcionada, como reflejo del lógico enardecimiento que causan las insoportables imágenes de dolor en la Franja, puede acabar dañando al pueblo israelí, que también protesta sobrecogido por la crueldad de sus gobernantes y mandos militares. Sería conveniente plantear esta reflexión desde el convencimiento de que las víctimas están siempre por encima de todo. Sean los miles de palestinos masacrados por los bombardeos, la hambruna y el éxodo a ninguna parte, o las personas aún secuestradas que Hamás se resiste a entregar a sus familiares, incluidos los cadáveres de rehenes, tras su salvaje ataque terrorista de hace casi dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  2. 2 Programa de San Mateo del domingo 21 de septiembre
  3. 3

    Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo
  4. 4 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  5. 5 Ocho detenciones en la primera jornada de San Mateo
  6. 6

    «Llevamos 20 años viniendo, las fiestas son más seguras que en nuestro país»
  7. 7 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  8. 8

    Que el ritmo no pare ni con la lluvia
  9. 9 Logroño seguirá este domingo en aviso naranja y tendrá una probabilidad de lluvia del cien por cien
  10. 10

    «Cuando a un muerto se le hace justicia con tu trabajo, eso sí que es satisfacción»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una reflexión ética