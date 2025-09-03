LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Recuperación del peso internacional

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:03

Pedro Sánchez afronta una semana clave para empezar a recuperar el protagonismo internacional perdido, tras reunirse este miércoles con el primer ministro británico, Keir Starmer, ... en la primera visita bilateral al Reino Unido desde que llegó a La Moncloa en 2018. Sánchez ha concedido un peso especial a la política exterior en el reinicio del curso. Un día después de la cita de cooperación mantenida en Londres, con el acuerdo sobre Gibraltar pendiente de confirmación, participará en el encuentro de aliados de Ucrania organizado este jueves por Francia. Son reuniones que vienen a compensar la evidente pérdida de influencia de España desde que el presidente del Gobierno se plantó ante Donald Trump por el aumento de los gastos en defensa en la OTAN. Ese gesto de firmeza, en contraste con el diplomático postureo de otros socios que recelaban de la misma imposición, le costó quedarse fuera de la cumbre de grandes países para frenar la arbitrariedad de Trump con Zelenski en la invasión rusa. Por contra, su reconocimiento del Estado Palestino ha abierto el camino a otros como Gran Bretaña, Francia y Bélgica. En realidad, lo que aflora en el nuevo orden mundial es la escasa relevancia europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  3. 3 Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano
  4. 4 El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más
  5. 5 La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026
  6. 6 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  7. 7

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  8. 8 Fermín Labarga, nuevo párroco de Santa Teresita
  9. 9 Atropellado en un hombre de 65 años en Logroño
  10. 10 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Recuperación del peso internacional