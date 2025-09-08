LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Primer batacazo electoral de Milei

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:35

El batacazo sufrido por Javier Milei en las elecciones en Buenos Aires, distrito que concentra el 40% de todo el electorado de Argentina, es el ... primer toque de atención serio a su gestión y aviso ante un eventual cambio de ciclo en el país. A su vez, muestra un elocuente renacimiento del peronismo, que ha arrasado en las urnas bajo el liderazgo de Axel Kicillof, en su momento muy próximo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En apenas dos años de mandato, Milei ha experimentado en sus bases un evidente desgaste en el que a buen seguro le ha pasado factura su uso desmedido de la 'motosierra' en los recortes de gasto público. Pero no solo eso. El líder ultra ha protagonizado sonados escándalos desde que llegó a la Casa Rosada por sus ataques a la prensa, su papel protagonista en una inversión en criptomonedas que derivó en estafa millonaria, con miles de afectados y un desplome de la Bolsa, y los presuntos sobornos de su hermana Karina. Argentina parece buscar una alternativa, aunque apunte a un peronismo que acabó en el bochorno público y con su inspiradora, Fernández de Kirchner, aún en reclusión domiciliaria por supuesta corrupción sistémica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas
  2. 2

    Innovación amparada en tradición
  3. 3

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  4. 4

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  5. 5

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  6. 6 Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy
  7. 7 Tres días de corte del acceso a Navarrete y Lentiscares desde la A-12
  8. 8

    La SDL encandila en su estreno
  9. 9

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén
  10. 10 El Ayuntamiento sobre la Terraza de San Mateo: «La verdad es que no se ha planteado absolutamente nada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Primer batacazo electoral de Milei