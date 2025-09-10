Política y deporte

Comenta Compartir

Las manifestaciones en favor de Palestina y contra Israel han encontrado en la Vuelta Ciclista a España un importante altavoz mediático, pero su caótica irrupción ... en la carrera está amenazando su normal desarrollo y poniendo en riesgo la llegada a la meta de Madrid y la integridad de los deportistas. La mezcla de las protestas vinculadas a la legítima defensa de los derechos del pueblo palestino, con una competición deportiva que mueve a más de tres mil personas y equipos de diferentes nacionalidades y patrocinios, está generando un clima de confusión y desbarajuste que no es beneficioso ni para la imagen ecuánime de los ciclistas, ni para los propósitos de los convocantes. El desorden y las actitudes airadas de algunos de los manifestantes están poniendo en jaque a la Vuelta que cumple su 80 aniversario y moviliza, por las localidades que atraviesa, importantes recursos económicos y una potente proyección internacional. Ante la constatación de que las protestas no van a cesar, se impone en sus impulsores una reflexión sobre la necesidad de limitar las manifestaciones a un ejercicio pacífico y respetuoso con los deportistas y espectadores. Más aún cuando el Gobierno de España ya ha tomado medidas de carácter diplomático y comercial contra el Ejecutivo de Netanyahu, que dejan clara constancia de la repulsa mayoritaria a los excesos represivos en Gaza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión