Editorial

Pagos bajo sospecha

El PSOE no puede mantenerse impertérrito cuando el juez del Supremo no ve creíbles sus explicaciones sobre los gastos en 'cash' a Ábalos y Koldo

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:59

Una vez más, será la instrucción judicial la que determine si la mecánica de pago de gastos del PSOE incurrió en algún ilícito y, en ... el supuesto de que se verifique, cuál es su alcance. Pero lo que resulta difícilmente sostenible es que los socialistas, como se ha afanado en subrayar el propio presidente del Gobierno, comparecencia en el Senado incluida, insistan en que esas retribuciones en metálico «contra factura» son la práctica habitual cuando el recurso al 'cash' se ha venido desterrando desde hace años precisamente para evitar corruptelas; cuando se sustituyen las transferencias bancarias por el traslado físico de dinero –hasta un millón de euros entre 2017 y 2024– desde la cuenta del PSOE en el BBVA; o cuando era Koldo García, sin cargo orgánico conocido, el encargado de una función tan desconcertante como la de recibir esos pagos por gastos y repartirlos. Insinuar, como hizo este viernes Patxi López, que el juez del Supremo actúa con intención política para favorecer al PP se antoja un simple parapeto que no exonera a los suyos de ofrecer las explicaciones creíbles que, según la justicia, no están dando.

