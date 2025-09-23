LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mitin de Trump

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:43

La mano tendida con la que Donald Trump subió a la tribuna de la ONU acabó convertida en un gráfico manotazo al orden mundial, con ... un impacto especial en los mismos cimientos de Naciones Unidas en su ochenta aniversario. Era previsible que el presidente de Estados Unidos utilizara su discurso para reivindicar con vehemencia su gestión, salpicada de erráticas decisiones. Pero la encendida defensa de sus políticas sobre inmigración, economía y seguridad frente al legado de Joe Biden, al que trató de ridiculizar con ataques personales inmorales, dio a su intervención un tono de beligerancia impropio para la ocasión. Trump arremetió contra todos en un intento por romper el aislamiento diplomático al que le aboca su enrocada adhesión al Gobierno de Israel en plena ofensiva en Gaza. En los momentos más delirantes de su mitin, volvió a negar el cambio climático, acusó a la ONU de «corrupta» por no haberle concedido la reforma de la sede en Nueva York y reclamó, sin rubor, el Nobel de la Paz. Constituye una mala noticia para que Naciones Unidas retome la necesaria cooperación internacional que demanda su presidente, António Guterres, para evitar el desorden mundial. Para evitar «el riesgo de caída al caos nuclear» del que alerta Guterres, son vitales el concurso de EE UU y las llamadas a su presidente para que deje la vía de la unilateralidad.

