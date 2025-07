Menores tratados como una carga

Comenta Compartir

El plante de las comunidades gobernadas por el PP a la conferencia sectorial con el Ministerio de Juventud e Infancia dedicada, una vez más fallidamente, ... al reparto solidario de los menores inmigrantes no acompañados que se hacinan en Canarias, Ceuta y Melilla no encuentra justificación ni por la obligada responsabilidad institucional ni por el deber de atender una situación crítica que afecta a niños y adolescentes vulnerables. Pero el Gobierno tampoco puede inhibirse ante el lastre que arrastra en su credibilidad por haber pactado de forma bilateral con Junts –ni siquiera con la Generalitat catalana– la distribución autonómica que concierne al conjunto; y por hacerse el remolón, hasta obligar a intervenir al Supremo, a la hora de asistir al millar de menores solicitantes de asilo en el archipiélago. El Ejecutivo sigue dispuesto a distribuir por decreto a los otros 4.400 a partir del 28 de agosto, una decisión que está recurrida ante el TC no solo por las comunidades del PP sino también por la socialista de Castilla-La Mancha. Lo que encamina una crisis de humanidad hacia un choque de trenes que solo está ahondando el desvalimiento de esos niños y adolescentes. Como si fueran solo una carga y no también una oportunidad.

