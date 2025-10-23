LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Editorial

Jugar con fuego

España debe aclarar cuanto antes que trabaja para alcanzar la inversión en defensa; la ambigüedad es la peor estrategia frente a Trump

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:49

En los últimos diez días Donald Trump ha advertido hasta cinco veces a España de que tiene que cumplir sus obligaciones inversoras en materia de ... defensa con la Alianza Atlántica. No se trata de un debate jurídico, sino político y de alto voltaje. El presidente estadounidense también ha pedido al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que presione a un socio «que no juega con el equipo». La aparente complicidad pública entre ambos líderes es preocupante para España al reconocer Rutte que el país no podrá cumplir los objetivos de la OTAN invirtiendo menos del 3,5%. Las consecuencias para España de ser considerado el eslabón más débil de la relación transatlántica son muy negativas, tanto en la relación con Washington como en Europa, en un momento geopolítico muy complicado. Solo se entiende el intento de Pedro Sánchez de evitar los compromisos adquiridos con la OTAN desde la política doméstica, para no agrietar aún más su Gobierno de coalición y disponer cuando lo necesite de un discurso electoral anti-Trump.

