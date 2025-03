Los jueces ante la violencia machista

Comenta Compartir

El escrito rubricado por los titulares de 135 juzgados de violencia de género en toda España en el que advierten de que sus órganos jurisdiccionales ... se asoman a «un colapso total» al incrementarse sus funciones con la instrucción de los delitos sexuales, sean dentro de una pareja o ya no, constituye tal aldabonazo que el Gobierno debería darse por directamente interpelado. Aldabonazo por el número de los firmantes y por el colectivo, poco dado a los gestos de protesta, al que representan; por la crucial responsabilidad que asumen para con las víctimas y el conjunto de la sociedad en el combate contra el maltrato y los feminicidios; por la pesadumbre con la que denuncian la falta de medios y la gravedad de la saturación que anticipan; y, en definitiva, porque alzan su voz en puertas de un 8-M en el que volverán a sucederse las promesas institucionales contra la violencia sexista. La aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, iniciativa estrella de Félix Bolaños, amenaza con sobrecargar con un 20% más de trabajo unos juzgados ya al límite. El ministro está obligado a atender la denuncia de la Magistratura. Porque con la conciencia del sistema no basta si éste no ofrece los instrumentos necesarios contra el sexismo que mata.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión