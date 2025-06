Israel, sin límites

Comenta Compartir

Israel ha dado otro giro estratégico al eliminar a tres altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní, incluido Said Izadi, enlace con Hamás. Persigue desmantelar ... el régimen mediante el asesinato selectivo y liquidar su plan nuclear. Lejos de limitarse a represalias, el objetivo es descabezar el aparato de seguridad iraní, debilitar su red de influencia regional y lanzar un aldabonazo que el mundo no pueda ignorar. Y en ese contexto, alentar a la descontenta población persa para que provoque la implosión del régimen. Esta ofensiva pretende de paso restaurar el prestigio del Mossad, el servicio de inteligencia exterior del Estado hebreo, cuestionado tras los atentados de Hamás en octubre de 2023, cometidos en suelo israelí con apoyo de Teherán. Para Netanyahu, esta campaña es colateralmente una apuesta por su redención política, la evasión de su proceso por corrupción, el maquillaje de sus acciones en Gaza y la demolición del Tribunal Supremo, último bastión de la democracia en el país. Israel no solo responde: intenta transformar el equilibrio de poder regional. La pregunta es si esta ofensiva estructural no provocará una confrontación aún más amplia en Oriente Medio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión