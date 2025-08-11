La inmigración como ariete

Comenta Compartir

La gestión de la inmigración viene copando la agenda política y social en un cóctel de situaciones de distinta relevancia –o con ninguna en origen– ... que amenaza con convertirse en explosivo si lo agitan el extremismo ideológico y los pedestres intereses políticos y electorales. Porque aunque sean extranjeros los protagonistas, o se les quiera transformar en protagonistas, nada tiene que ver la crisis real de los miles de menores migrantes no acompañados que aguardan en Canarias un destino, bajo solicitud de asilo o no, con los disturbios intencionados de grupos ultra en Torre Pacheco tras la paliza sufrida por un vecino a manos de un joven magrebí ya encausado judicialmente o la controvertida iniciativa aprobada por el PP y Vox en la también localidad murciana de Jumilla para vetar ritos islámicos en el polideportivo municipal. La confusión es terreno abonado para la demagogia que identifica distintas casuísticas como el síntoma siempre de un mismo problema –exista o se cree artificialmente– y que pesca en el mar inflamable de las identidades, los sentimientos y los potenciales agravios. Los valores constitucionales que rigen la convivencia en España animan y también obligan a velar por una cohesión social que integre al diferente y en la que éste se muestre dispuesto a integrarse. Pero los desafíos que pueda traer consigo la inmigración no habían derivado en conflicto insalvable ni en Torre Pacheco ni en Jumilla.

La determinación de Vox de ensanchar su base exacerbando recelos hacia los extranjeros, singularmente los musulmanes, y con la convicción de que le renta incluso enfrentarse a la Conferencia Episcopal está arrastrando al PP al terreno pantanoso de la indefinición en un asunto político de primer orden en las democracias globales. Porque de poco sirve que la alcaldesa de Jumilla y la dirección de los populares incidan en que la transacción pactada con los de Abascal no prohíbe la práctica de ninguna religión si éstos lo presentan como el triunfo de su tesis de que es preciso proteger una identidad española, unívoca, de un supuesto riesgo de colonización. Pero que los populares se hayan dejado enredar en la dinámica dogmática de Vox de la que escaparon hace un año manteniendo el pie sobre la acogida a los menores migrantes no exime al Gobierno de conducirse sin la tentación del oportunismo. Especialmente cuando carga con su desidia a la hora de ocuparse de los niños y adolescentes solicitantes de asilo en Canarias como le exigió el Supremo.

