La garantía de Europa

El desgraciado episodio que padeció el viernes el presidente de Ucrania en la Casa Blanca ha cedido el paso a una imagen reconfortante para Volodímir ... Zelenski y los millones de ucranianos que sufren desde hace tres años el asedio criminal del expansionismo ruso. La cumbre que reunió en Londres a líderes de 13 Estados europeos, Turquía y Canadá, además de las primeras autoridades de la Unión y la OTAN, se cerró con el anuncio de un plan para llevar la paz a la nación invadida. Lo lideran de salida Reino Unido y Francia, con la imprescindible participación de Kiev y el concurso de otros países del continente que el primer ministro británico no concretó. La disposición de los participantes en la foto de familia de la cita londinense, con Finlandia y Polonia en primera fila, puede aportar información a este respecto. La iniciativa reserva al continente «el trabajo pesado», y no será la menor de las tareas la voluntad manifiesta de compartir con Estados Unidos la propuesta para terminar con los bombardeos, la muerte y la destrucción. Es un esfuerzo necesario el de tratar de involucrar en el fin de la guerra a la primera potencia mundial, comprometida hasta hace unas semanas en la seguridad transatlántica. Aunque el desprecio a Zelenski en el marco del evidente alineamiento de la nueva Administración estadounidense con los objetivos de Rusia y el llamamiento de la mano derecha de Donald Trump, Elon Musk, a que Washington abandone la OTAN y la ONU invitan a contemplar un desaire de Trump, si no una oposición activa.

Europa seguramente lamenta la demora en asumir la responsabilidad de su propia seguridad, de la que la estabilidad de Ucrania es ya parte indisoluble. Para conseguirlo no bastará con situar a los ucranianos en las mejores condiciones para la negociación. Será preciso revestir el respaldo político con las garantías necesarias para ahuyentar el riesgo de nuevas arremetidas de Rusia, contra el país ahora atacado o contra otros vecinos. Devolver la paz al corazón de la UE plantea a los Estados miembros un considerable esfuerzo financiero para afrontar el rearme señalado por la presidenta de la Comisión y al que obliga la pertenencia a la OTAN. Y les exige además pedagogía hacia sus opiniones públicas para contrarrestar la dañina desinformación digital, la desestabilización de la ultraderecha prorrusa y la presencia en el Consejo Europeo de este jueves de jefes de gobierno manifiestamente contrarios al objetivo común.

