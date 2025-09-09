LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Francia prolonga su agonía

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:14

La caída del Gobierno francés tras la derrota de François Bayrou en la moción de confianza votada el lunes, y planteada por el rechazo a ... su radical plan de recortes, agudiza la crisis del país, pero también constituye un serio aviso para un presidente asomado al abismo. Emmanuel Macron ha sido incapaz de dar con la tecla de la estabilidad en todo su mandato. Con la dimisión de Bayrou ha perdido a seis primeros ministros, cuatro en el último ciclo. Macron parece decidido a volverlo a intentar con otro Ejecutivo de nueva orientación para evitar convocar unas elecciones de incierto resultado para sus intereses centristas. Pero se equivocan quienes crean que la formación de un Gabinete o el recurso a las urnas son una solución por sí sola para una Francia sumida en una profunda depresión. En su despedida, Bayrou dejó un recado al asegurar que la Asamblea tiene «el poder para derrocar al Gobierno», viendo la suma de apoyos de la izquierda y la extrema derecha, pero no el de «borrar la realidad»: una deuda disparada, un gasto público desorbitado y la prima de riesgo como Italia. Que Francia prolongue su agonía merma a la UE cuando necesita todo lo contrario: certezas y socios sólidos y fiables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El alcalde se reúne con las peñas para tratar de completar el programa de San Mateo
  2. 2 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  3. 3

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  4. 4 Tasa de basuras, seguridad, la Terraza... en el Teléfono del Lector de hoy
  5. 5 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  6. 6 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  7. 7

    «Muchos docentes han conocido hoy su destino y eso es un problemón»
  8. 8

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg
  9. 9

    El nuevo curso despega en La Rioja
  10. 10

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Francia prolonga su agonía