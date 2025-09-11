LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Europa, sin brío histórico

La UE está condenada a la zozobra en un escenario dominado por líderes internacionales nada inclinados a gobernar con miramientos

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:08

La conjunción de la invasión rusa de Ucrania –la primera guerra en la periferia de la UE tras un siglo XX atroz en el viejo ... continente–, el muy disruptivo segundo mandato de Trump al frente de EE UU y la determinación del Gobierno israelí de Netanyahu de establecer un «nuevo orden» en Oriente Medio sobre el argumento de acabar con Hamás arrasando Gaza sin piedad ha sumergido a la Unión Europea en un terreno cenagoso del que no consigue salir con una posición propia. Que es tanto como decir una posición compacta de poder que le permita proyectarse en este vértigo internacional como un actor ineludible aferrado a sus valores fundacionales: la apuesta por la democracia y los derechos humanos, la ambición de un amplio bienestar cimentado en el humanismo y el despliegue de una diplomacia articulada sobre el respeto al Derecho Internacional. Hace años que las dinámicas internas vienen forzando las costuras del mejor proyecto comunitario. Y esa paulatina fragilidad, los delicados equilibrios endógenos y la sujeción a protocolos de actuación tasados y previsibles se han convertido en terreno abonado para la zozobra cuando el escenario bascula en torno a líderes de distinta índole nada inclinados a gobernar con miramientos. Los drones rusos sobrevolando Polonia permiten a Vladímir Putin testar hasta dónde es capaz de aguantar la frívola disuasión ensayada por Trump en Alaska y someter a un test de estrés a la OTAN y, en especial, a los europeos que viven pegados a sus fronteras. La incursión en el espacio aéreo polaco atemoriza a una UE que brega no tanto con los porcentajes que debe alcanzar su refuerzo en defensa, sino, especialmente, con una arraigada cultura política y social reacia al rearme y alérgica a hacerse cargo de su propio escudo ante amenazas exógenas. Y las disensiones afloradas ayer en el Europarlamento –también entre los diputados españoles de todo color ideológico–, en torno a la medida resolución que avala la propuesta de Ursula von der Leyen de suspender el pacto comercial con Israel, reflejan los escollos para labrar una respuesta cohesionada que denuncie la barbarie del Ejecutivo de Tel Aviv sin dar munición retórica a Hamás. La herida europea supura por la limitada 'auctoritas' de Von der Leyen. Pero, sobre todo, por la incapacidad colectiva para anticipar escenarios, hacerse fuerte en las potencialidades y blindar las bondades irrenunciables del proyecto común. Para evitar ir a remolque, la cadena a la que parece atada esta UE que precisa otro brío histórico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  2. 2

    Ni una vida más en Alloz
  3. 3

    Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales
  4. 4 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  5. 5

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico
  6. 6 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  7. 7 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  8. 8

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  9. 9 Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas
  10. 10

    St. Gottard se despide medio siglo después de la calle Grande

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Europa, sin brío histórico