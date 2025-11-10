LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Equilibrio con China

La visita de Estado al país asiático pretende estabilizar los términos comerciales, pero podría incrementar el malestar en Washington

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:39

Comenta

Los Reyes Felipe VI y Letizia aterrizaron ayer en Chengdú. Se trata de su primer viaje a China desde la proclamación del rey y también ... el primero de una monarquía europea a la región en los últimos siete años. Pese a que las relaciones entre España y China siempre han gozado de buena salud –ésta considera a España su socio preferente en Europa–, la visita institucional reviste esta vez un carácter especialmente estratégico: el Gobierno de España ha echado mano de la Corona para impulsar las relaciones comerciales con la superpotencia en un intento de reducir la asimetría en la balanza comercial entre ambas. A día de hoy, China exporta más y mejor a España. En palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, existe un déficit comercial de más de 40.000 millones de euros que España busca ahora corregir mediante la atracción de inversiones que, a su vez, dinamicen la cadena de producción, generen empleo y permitan la transferencia de tecnología puntera al país. Los Reyes tienen por delante una apretada agenda institucional que comienza hoy con un foro empresarial que contará con más de 400 empresas. Mañana, el Rey y el presidente Xi Jinping firmarán varios acuerdos para estrechar la colaboración en diversos sectores estratégicos, como el farmacéutico, agroalimentario, automovilístico o cultural, en un intento de construir una relación más equilibrada entre ambos países. El momento, sin duda, es idóneo: España atraviesa uno de las etapas más dulces de la diplomacia con los altos cargos del Partido Comunista Chino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  2. 2

    Riojanos con cientos de miles (y hasta millones) de seguidores
  3. 3

    «Las ves en persona y asusta por mucho que llevemos nuestros trajes especiales»
  4. 4

    Café, caña y fútbol con cariño
  5. 5

    La avispa asiática prosigue su colonización en La Rioja impulsada por otro otoño cálido
  6. 6

    Promesas de petróleo bajo suelo riojano
  7. 7 Rescatadas cuatro personas desorientadas mientras hacían senderismo en Lomos de Orios
  8. 8 Detenido en Calahorra por herir con un arma blanca a otro hombre en una pelea
  9. 9 Dos años más de cárcel para el abogado reincidente por estafar más de 13.000 euros a tres clientes
  10. 10 Dos generaciones y un destino: la viña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Equilibrio con China